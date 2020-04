Filme de Scooby Doo será lançado em streaming devido ao coronavírus

A pandemia do novo coronavírus tem obrigado a indústria do entretenimento a rever seus lançamentos programados para os próximos meses. Após o adiamento de diversos filmes, a Warner Bros decidiu cancelar o lançamento da animação "Scooby! O Filme" nos cinemas, e disponibilizá-la diretamente em serviços de streaming e lojas digitais no dia 15 de maio de 2020.

"Por mais que estejamos ansiosos para poder mostrar nossos filmes novamente nos cinemas, estamos navegando por tempos novos e sem precedentes, que exigem decisões criativas e adaptabilidade a respeito de como distribuímos nosso conteúdo", afirmou a CEO da Warner, Ann Sarnoff, por meio de declaração oficial ao site Comic Book.

"Sabemos que os fãs estão ansiosos para assistir 'Scooby! O Filme', e estamos maravilhados em poder entregar esse filme divertido para que as famílias aproveitem em casa, juntos", completou.

"Scooby - O Filme" é um dos longas de 2020 mais aguardados da Warner. Anunciado em 2014, o filme contará tanto a história do início da amizade de Scooby e Salsicha -e também a explicação do nome do cão-, quanto uma aventura cheia de mistério com os outros três integrantes da equipe, Fred, Daphne e Velma.

"Eles enfrentam o maior mistério de suas vidas para impedir o apocalipse", afirmou Marcos Mion na Comic Con Experience em São Paulo, em 2019. Juntou-se ao apresentador Alexandre, neto de Orlando Drummond, que dublará o jovem Scooby. Na ocasião, Orlando chegou a gravar um vídeo que foi exibido no auditório da CCXP, falando bordões do cão.

"Meu avô é uma referência para todos nós, e um ídolo", disse Alexandre. Felipe Drummond, outro neto de Orlando, que também estará no longa da Warner dublando a voz de Fred.