Filme de Karim Aïnouz, 'A Vida Invisível de Eurídice Gusmão' é selecionado para Festival de Toronto

O longa-metragem "A Vida Invisível de Eurídice Gusmão", dirigido pelo cearense Karim Aïnouz, terá estreia no território norte-americano no Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF). O evento, uma das principais vitrines do cinema mundial, acontece de 5 a 15 de setembro no Canadá.

Em maio, o drama brasileiro venceu a mostra Um Certo Olhar, que integra a seleção oficial do Festival de Cannes. Foi a primeira vez que uma produção do Brasil levou a premiação paralela do evento.

O longa é inspirado em livro homônimo de Martha Batalha e conta a história de duas irmãs que são separadas e acabam vivendo, mesmo distantes, situações de machismo. A produção tem a participação de Fernanda Montenegro.

Em Fortaleza, o filme será exibido no próximo dia 30 de agosto durante o Cine Ceará, realizado no Cineteatro São Luiz.