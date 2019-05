Filme da 'Turma da Mônica' terá sessões acessíveis para pessoas com deficiência visual

Com Rodrigo Santoro e Monica Iozzi no elenco, o filme "Turma da Mônica - Laços" terá legendas descritivas, libras e recurso da audiodescrição, que oferece ao deficiente visual a oportunidade de ter acesso ao conteúdo dos filmes.

A informação foi publicada no perfil do longa no Instagram, nesta segunda (13), com um vídeo de Giulia Benite, que interpreta a Mônica. A quantidade de salas que vão disponibilizar o recurso acessível, porém, não foi divulgada.

Com estreia para 27 de junho, a trama é uma adaptação do romance gráfico "Laços", no qual a turma busca Floquinho, o cachorro de Cebolinha, que sumiu. Cada um deles ajuda como sabe, com suas habilidades - Mônica com sua força, Magali com sua magreza, Cascão com a sua habilidade de fugir da água e Cebolinha com a capacidade de deixar qualquer um irritado.

A história, escrita e desenhada pelos irmãos Vitor e Lu Caffagi em 2013, fez parte de um projeto no qual artistas brasileiros criaram releituras dos quadrinhos. Será a primeira aventura live-action da turminha criada pelo cartunista Mauricio de Sousa.

As filmagens duraram sete semanas e aconteceram nas cidades de Poços de Caldas (MG), Holambra (SP), Paulínia (SP), Mairiporã (SP), e também no Parque Estadual da Serra do Mar (SP) ano passado. Dirigido por Daniel Rezende, o elenco é composto por Giulia Benite (Mônica), Kevin Vechiatto (Cebolinha), Laura Rauseo (Magali), Gabriel Moreira (Cascão), Monica Iozzi (Dona Luísa), Paulo Vilhena (seu Cebola), Ravel Cabral (Homem do Saco) e Rodrigo Santoro (Louco).

Para Mauricio de Sousa, desenhista e criador da Turma da Mônica, a expectativa para a estreia do filme relembra sua infância. "A espera pelo 'Turma da Mônica - Laços' me recorda quando minha vó Dita fazia um bolo de laranja e sentíamos aquele cheirinho nos indicando que iríamos saboreá-lo com vontade. Esse trailer é o cheirinho do bolo."