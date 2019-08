Filme com Regina Casé vai estrear no Festival de Toronto

Protagonizado por Regina Casé, o filme "Três Verões", de Sandra Kogut, vai ganhar estreia mundial no Festival de Toronto, que vai de 5 a 15 de setembro. Ele vai passar na mostra World Contemporary Cinema. "Bacurau", de Keber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, e "A Vida Invisível de Eurídice Gusmão", dirigido pelo cearense Karim Aïnouz também estão na seleção.

"Três Verões" narra a história de Madá (Regina Casé), uma caseira num condomínio de luxo à beira mar, em que os patrões aparecem apenas durante as férias de fim de ano. Em 2015, tudo aparenta ir bem para o casal Edgar (Otávio Muller) e Marta (Gisele Fróes) e eles celebram o Natal e o fim do ano numa festa espetacular. A única sombra é a chegada de um dos convidados usando uma tornozeleira eletrônica. No ano seguinte, a festa é cancelada e os empregados precisam lidar com os problemas que começam a surgir.

"Três Verões nasceu do desejo de falar sobre o que vem acontecendo no Brasil nestes últimos anos através de personagens que estão geralmente num canto do quadro", disse Kogut.

Ela também dirigiu "Mutum" (2007), filme baseado no livro e que teve sua estreia mundial em Cannes. Seu último trabalho, "Campo Grande" (2015), também estreou em Toronto.

"Wasp Network", de Olivier Assayas, que tem produção do brasileiro Rodrigo Teixeira, terá uma sessão especial no festival canadense.