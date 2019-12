Filme cearense "Soldados da Borracha" vence cinco categorias do Festival Aruanda

O Cineasta Wolney Oliveira venceu seis prêmios no encerramento do 14º Festival Aruanda do Audiovisual Brasileiro, na última quarta-feira (4), em João Pessoa. O filme “Soldados da Borracha” conquistou os prêmios na Mostra Competitiva de Longas Metragens "Sob o Céu Nordestino".

O longa ganhou nas categorias de Melhor Som, Melhor Edição, Melhor Trilha Sonora, Melhor Longa Metragem e Melhor Longa pelo Júri Popular. Além disso, recebeu ainda o prêmio no valor de 15 mil reais para finalização do próximo filme do diretor.

A obra resgata a missão dada aos cerca de 60 mil soldados, em grande maioria nordestinos, que foram enviados à região amazônica durante a Segunda Guerra Mundial para extrair látex dos seringais e destiná-lo à indústria norte-americana de armamentos. A eles, foi prometido o retorno para casa no fim da guerra.

No entanto, em um contexto de más condições de trabalho e moradia, aliado a epidemias fatais, cerca de 30 mil homens morreram ainda no primeiro ano, e muitos outros não conseguiram voltar para casa, seja por falta de dinheiro para a passagem ou pelas grandes dívidas adquiridas com os donos dos seringais. Nos dias de hoje, os sobreviventes aguardam o reconhecimento como "heróis da pátria" e a aposentadoria equivalente a dos soldados que lutaram durante a guerra.

No dia 9 de dezembro, Wolney Oliveira exibirá o filme na Competitiva de Longas Documentários do 41º Festival Internacional do Novo Cinema Latino-americano de Havana. A produção é a única cearense que compete nesta categoria e foi selecionado entre mais de 700 documentários do continente. Dos 21 longas metragens latinos que competem na categoria, 6 são brasileiros.

"Soldados da Borracha" já havia conquistado em abril a sua Premier Mundial no "Festival É Tudo Verdade", em São Paulo, e o prêmio de “Melhor Documentário da Associação Brasileira de Documentários de São Paulo - ABD SP.