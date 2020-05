Filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso revelam nome do terceiro filho do casal

Titi e Bless fizeram um vídeo especial de Dia das Mães para Giovanna Ewbank, com a ajuda do pai Bruno Gagliasso, e aproveitaram para revelar o nome do irmão mais novo que nascerá em breve. A surpresa foi ao ar neste sábado (9), no canal do Youtube da apresentadora.

Os filhos do casal falaram sobre as sugestões de nomes que deram aos pais. “Eu queria Flash, Power Ranger Verde”, disse Bless. Já Titi apresentou nomes mais tradicionais. “Eu queria Eduardo, Arthur”.

Por fim, ela revelou o nome escolhido para o caçula: Zyan.

Na publicação, as crianças e Bruno se divertiram desenhando presentes para Giovanna, que está grávida de sete meses. Emocionada, a mamãe postou um trecho do vídeo em sua conta do Instagram.

“Eu não paro de assistir, de chorar e amar cada segundo mais a minha família que é a melhor do mundo! Obrigada meus amores! Eu amo vocês mais que tudo nessa vida! Agora dá licença que vou assistir mais umas mil vezes e derramar mais uns litros de lágrimas de amor, orgulho e emoção!”, escreveu na legenda.