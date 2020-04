Filho faz homenagem no dia em que Gugu faria 61 ano; Rose o chama de 'meu companheiro'

O apresentador Gugu Liberato, morto em novembro do ano passado, completaria 61 anos nesta sexta-feira (10), e seu filho aproveitou a data para fazer uma homenagem a ele: "Sei que está descansando agora, te amo muito e pra sempre", afirmou João Augusto, 18, na suas redes sociais.

O perfil do apresentador no Instagram também começou essa Sexta-Feira Santa com uma homenagem a ele. "Você passou por nossas vidas e semeou um sentimento muito especial. Esse sentimento segue batendo em nossos corações, basta deixarmos de lado as coisas superficiais", afirmou.

Seu perfil também fez uma seleção de fotos marcantes, que incluíram momentos de sua carreira e com os filhos, João Augusto, Sofia e Marina. A mulher do apresentador, Rose Miriam, que disputa hoje a herança dele na Justiça, não foi citada ou mostrada nas imagens.

"Se Gugu estivesse vivo, deixaria Rose de fora das comemorações de seu aniversário? Claro que não. Ele sempre fez questão que Rose estivesse junto", afirmou o advogado Nelson Wilians, que representa ela, em nota divulgada nesta sexta.

Rose, no entanto, fez um vídeo pela data, chamando Gugu de "meu companheiro" e disse que, se estivesse vivo, o apresentador comemoraria o aniversário com ela e os três filhos do casal, no restaurante japonês que ele mais gostava. Ela ainda recordou a fé de Gugu e pediu que os fãs continuem a admira-lo.

Disputa

Rose Miriam, que não era casada oficialmente com Gugu, mas vivia com ele e a mãe de seus três filhos, foi à Justiça após a morte do apresentador, para que fosse reconhecida a união estável dos dois e, assim, ter direito à herança dele, que foi partilhada apenas entre os filhos e sobrinhos de Gugu.

Metade dos bens do apresentador foram transmitidos obrigatoriamente a João, Sofia, 15, e Marina, 15. Já a segunda metade, o apresentador dividiu, deixando 75% para os três e 25% para cinco sobrinhos.

A disputa judicial deu origem a uma série de desavenças entre Rose e a família de Gugu. A mãe do apresentador, Maria do Céu, chegou a dizer que os Rose e Gugu nunca tiveram nada, mas que o apresentador dava a Rose tudo que ela queria. Ela também chegou a dizer que Rose estava destruindo a família com a disputa.

Enquanto os advogados de Rose Miriam apresentam fotos e documentos que comprovariam a união do casal, os representantes de Gugu também apresentam documentos e declarações que provariam o contrário. Por enquanto, a viúva do apresentador permanece com uma pensão de R$ 10 mil.

Em março, uma psicóloga atestou que Rose estava sob tratamento com remédios que tinham como efeito colateral "perda significativa de memória" quando abriu mão da herança. Segundo Vera Lúcia Gonçalves, ela apresentava quadro "delirante paranoico" e "não conseguiria juntar as ideias em decorrência de enorme estresse".

Em meio a acusações de ambas as partes, o chef de cozinha Thiago Salvático também apareceu, alegando que tinha um relacionamento com o apresentador e disposto a ir aos tribunais para reivindicar o reconhecimento de união estável e uma parte da herança.

A lei diz que a união estável, para ser reconhecida, precisa ser pública e estabelecida com o objetivo de constituir família. E Gugu Liberato nunca apresentou publicamente outra pessoa, além de Rose, como sua parceira, chegou a afirmar o advogado Nelson Wilians, que representa ela.