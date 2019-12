Filho de Solange Almeida relata início de depressão: "já tinha até desistido do sonho de ser cantor"

Rafael Almeida, filho da cantora Solange Almeida, desabafou em suas redes sociais no último domingo (22), sobre o processo de perda de peso e revelou um início de depressão. O post conta com várias imagens do antes e depois.

Na legenda, Rafael conta que não estava mais se reconhecendo e por isso resolveu "mudar e não emagrecer". "Eu me escondia, tava com início de depressão e já tinha até desistido do meu maior sonho que é ser cantor. Ser gordo não é defeito, ser gordo não é uma anomalia, ser gordo não é piada!", completou.

Nos comentários, amigos e seguidores deixaram sua mensagem de apoio. Solange declarou o orgulho que sente do filho e destacou a determinação do rapaz: "Meu filho, sinto tanto orguho de você... só pessoas que passaram pelo que você e eu passamos sabem o que você está falando. Feliz em ver seu foco e determinação todos os dias em fazer a dieta certinha, em acordar cedo, nadar, correr, malhar. Continue em busca dos seus objetivos, estamos com você sempre. Te amo infinito!", comentou.