Filho de Ronaldo Fenômeno é atração de festa em Fortaleza

A segunda edição da festa do Playhard, nova atração do Hard Rock Cafe, recebe o filho do jogador Ronaldo, Ronald Nazário, nesta quarta-feira (11). O jovem de 19 anos é filho do fenômeno com a também jogadora Milene Domingues.

Com quase um ano de carreira, o DJ toca em festas do eixo Rio-São Paulo. Aos 19 anos, Ronald conta que, ao contrário dos pais, nunca quis seguir carreira profissional no futebol.

"Sempre usei o futebol como válvula de escape. Se tinha tido uma semana difícil, ia jogar no final de semana. Teve tanto futebol na minha infância que realmente não quis mais", contou em entrevista a um blog do UOL.

Ronald Nazário no Playhard

Quarta-feira (11), às 23h

No Hard Rock Cafe Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu)

Ingresso: R$60 (na hora) e R$40 (antecipado)

