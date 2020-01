Filho de Marília Mendonça é diagnosticado com icterícia após o parto

Marília Mendonça revelou no instagram que o filho Léo nasceu com icterícia. A cantora respondeu diversas perguntas de fãs no instagram e acabou contando sobre a doença, no sábado (25). A sertaneja também relatou as dificuldades que vem sofrendo para amamentar o pequeno.

Icterícia é a pigmentação amarela ou verde da pele e da parte branca do olho causada por níveis elevados de bilirrubina no sangue. Em muitos casos está associada a prurido. As fezes podem ser de cor clara e a urina de cor escura.



"Por recomendação do pediatra, começamos a alternar leite materno e uma fórmula. Pouco depois, pulando um tempo, o Léo foi diagnosticado com icterícia. Um grau alto, e aí fomos tratar a questão, fazer a fototerapia. Eu mãe de primeira viagem, sabendo de nada que tava acontecendo, fomos procurar a causa da icterícia que não foi diagnosticada no parto", relatou.

Amamentação



Nos stories do instagram, Marília Mendonça contou que para amamentar melhor foi feito um trabalho com uma fonoaudiólogo, mas o processo foi muito estressante para ela e para o bebê que chorava muito. "Depois do trabalho com a fono, comecei a tentar sozinha e toda vez que tirava o peito para tentar colocar na boca dele era a mesma reação que ele tinha. Depois disso, estava conseguindo tirar pouquíssimo leite. Depois que eu vi que ele não estava pegando, comecei a tirar", disse.

Ainda na rede social, a sertaneja admitiu que se sente frustrada por não conseguir amamentar o bebê, mas que fica feliz de vê-lo mais saudável e ganhando peso.