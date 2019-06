Filho de Luciano Huck e Angélica tem alta de hospital no Rio de Janeiro

Depois de três dias de internação, Benício, filho de Luciano Huck e Angélica, recebeu alta nesta terça-feira (25), no Rio de Janeiro. As informações são do site G1.

Benício K. Huck, de 11 anos, sofreu um traumatismo craniano depois de sofrer um acidente equanto fazia wakeboard na Baía de Ilha Grande, Litoral do Rio. Ele estava internado em um hospital da Zona Sul da cidade, onde passou por uma cirurgia.

De acordo com o boletim assinado pela equipe médica do hospital Copa Star, ele teve excelente recuperação clínica e deverá ter acompanhamento ambulatorial.

Acidente

Benício sofreu um acidente praticando wakeboard – esporte que utiliza uma prancha puxada por uma lancha – na tarde de sábado (22), na Baía da Ilha Grande. Ele sofreu traumatismo craniano e passou por uma neurocirurgia na madrugada de domingo (23).