Filho de Luciano Huck deixa UTI ao reagir bem após cirurgia

Benício Huck, 11, filho do meio dos apresentadores Luciano Huck e Angélica, recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, após exames mostrarem melhora em seu quadro clínico. Ainda não há previsão de quando ele deixará a unidade.



O garoto foi internado no último sábado (22) após sofrer um acidente durante um passeio de lancha com a família em Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Segundo a Marinha, ele praticava wakebord –esporte em que fica sobre uma prancha e é puxado pela lancha– quando desequilibrou-se e chocou a cabeça na prancha.



Com o choque, houve um hematoma subdural, que é um acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio, o que fez os médicos optarem por uma craniotomia (abertura cirúrgica do crânio), realizada na madrugada de domingo (23).

Nesta segunda, Benício passou por um "exame de ressonância magnética, que demonstrou evolução satisfatória do trauma", afirmou o hospital, em nota. Com isso, ele deixou a UTI e foi levado para um quarto comum. Não foi informado, no entanto, quando o menino poderá deixar a unidade.

Em mensagem nas redes sociais, Huck agradeceu no domingo "as inúmeras preces". Além de Benício, ele e Angélica são também pais de Joaquim, 13, e Eva, 6.

No sábado, no Instagram, o apresentador registrou o passeio da família em um momento em que observavam uma baleia. O apresentador interage com os três filhos. "Olha Joaquim, olha Beni, está vendo, Eva? Está mais pertinho, bem devagarzinho e está super calminha, hein", fala Luciano em um vídeo.

O wakebord tem se tornado popular entre atletas de outras modalidades no Brasil. O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, e o bicampeão mundial de surfe Gabriel Medina estão entre os adeptos.