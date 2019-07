Filho de Bell Marques, Pipo é visto ao lado de ex-BBB no Fortal mas nega romance

Pipo Marques e a ex-BBB Isabella Cecchi foram vistos juntos, no Fortal, na madrugada do último sábado (27). Os dois costumam frequentar o mesmo círculo de amigos, segundo uma colega do cantor.

No entanto, Pipo negou o affair. "Isabella é minha amiga, nossa amiga, a gente conhece ela desde antes de ela entrar no 'Big Brother', lá de Natal, mas não tem nada disso, não", disse o filho de Bell Marques sobre a potiguar que participou da edição deste ano do Big Brother Brasil.

Pipo cantou com o pai e o irmão, Rafa, na noite do sábado e, logo em seguida, embarcou para o Chile para descansar e esquiar. Isabela continuou no Fortal e, na madrugada deste domingo (28), publicou vídeos ao lado do irmão de Pipo.