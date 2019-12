Filha de Wesley Safadão, Ysys, apresenta espetáculo de dança em teatro

Wesley Safadão e Thyane Dantas prestigiaram a filha Ysys em uma apresentação de dança nesta quinta-feira (5). O casal compartilhou nas redes sociais os melhores momentos, desde a preparação da garota em casa até o espetáculo.

Ysys participou do festival de dança da Academia Vera Passos, "Acorda, Alice!", que comemora os 30 anos de existência da casa. Nos stories do Instagram, os pais registraram em vídeo a filha maquiada antes do espetáculo, além de publicarem as coreografias em grupo nas quais a pequena dançou.

Antes de se dirigirem ao teatro onde seria apresentado o espetáculo, Wesley brincou com a menina: "Que chique, vai ter a dança dela hoje. Eu posso gritar na hora que tu estiver lá dançando?".

Já Thyane publicou também uma foto em homenagem à apresentação da filha. "About yesterday (Sobre ontem). Na apresentação da nossa princesa", escreveu na legenda. Os meninos Yhuddy e Dom também estiveram presentes para assistir a irmã.