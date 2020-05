Filha de Rubem Fonseca confirma recebimento de pêsames de Regina Duarte

Filha de Rubem Fonseca, Bia Corrêa do Lago confirmou que a Secretaria Especial da Cultura do governo Bolsonaro mandou uma mensagem de pêsames à família do escritor após a morte dele, conforme afirmou a comandante da pasta, Regina Duarte, em entrevista no início desta noite à CNN.

A mensagem, porém, foi por whatsapp, via um assessor, Milton da Luz, e não por papel timbrado, como ela disse. Regina afirmou durante a entrevista que os pêsames foram enviados também às famílias de Moraes Moreira e de Aldir Blanc.

A atriz foi criticada por diversos artistas por causa do silêncio diante da morte de artistas icônicos da cultura brasileira, adotando o mesmo comportamento de Jair Bolsonaro, que não se manifestou por exemplo sobre a morte de João Gilberto, pai da bossa nova, no ano passado.

"Meu marido recebeu, no dia 16 de abril, uma mensagem de Milton da Luz, assessor da Secretaria de Cultura, pedindo para "transmitir à família do saudoso Rubem Fonseca, os pêsames da secretária Regina Duarte", disse a escritora e jornalista Corrêa do Lago.

Regina encerrou bruscamente a entrevista ao ser confrontada com críticas feitas pela atriz Maitê Proença.

"O que você ganha com isso? Quem é você que está desenterrando uma fala da Maitê [Proença] de dois meses atrás? Eu não quero ouvir, ela tem o meu telefone. Eu tinha tanta coisa para falar, vocês estão desenterrando mortos", disse Regina, colocando fim à entrevista concedida nesta quinta-feira (7) à emissora CNN Brasil.

O vídeo de Maitê não foi produzido dois meses atrás, ao contrário do que Regina afirmou. Ela ficou irritada quando a emissora mostrou o vídeo enviado nesta quinta por Maitê pedindo que a secretária desse soluções para a classe artística em meio à pandemia.