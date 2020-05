Filha de Lilia Cabral ajudará alunos da rede pública tirando dúvidas sobre literatura na quarentena

Giulia Bertolli, filha da atriz Lilia Cabral, emocionou a mãe nesta quinta-feira (14), ao se oferecer para tirar dúvidas de literatura para alunos da rede pública do 3º ano do ensino médio.

Formada em Letras pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro, a jovem está priorizando estudantes que estão sem aula online e não têm estrutura para estudar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

"Me disponibilizo a te ajudar tirando dúvidas de literatura sem nenhum custo. Se você se encontra nessa situação, só me chamar no direct [do Instagram, perfil @giuliabertolli]", escreveu. "Peço que, quem puder e quiser, compartilhe esse post para alcançar o maior número de pessoas."

A iniciativa da filha de Lilia Cabral reflete a realidade de estudantes brasileiros. Conforme apurou o Estadão, alunos pobres estão enfrentando dificuldade para manter os estudos para o vestibular durante a quarentena.

No post, Lilia elogiou a filha. "Parabéns por sua linda atitude!! Amei", escreveu.