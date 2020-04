Filha de Ivete Sangalo e Daniel Cady encanta seguidores ao conversar com passarinho

Aos 2 anos, a pequena Marina, filha de Ivete Sangalo e Daniel Cady, encantou os seguidores do pai no Instagram ao conversar com um passarinho.

Na última terça-feira, 21, o nutricionista compartilhou o momento de fofura na rede social.

"A maçã estava uma delícia, até o carcará levou um pedaço", escreveu o pai das gêmeas Marina e Helena na publicação.

No registro, a pequena aparece batendo um papo com um carcará, uma ave de rapina, enquanto come e alimenta o bicho com uma maçã.

"Tá vendo filha?", questiona Daniel. "Oi, é a Marina aqui. Olha a maçã aqui", diz a bebê.

Nos comentários, fãs, parentes e amigos deixaram mensagens de carinho para a menina: "Conversando minha gente, que fofura", escreveu uma seguidora. "Ai que menina mais conversadeira essa", comentou Lais Sangalo; "Que coisa linda", elogiou uma internauta.