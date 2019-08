Filha de Claudia Leitte nasce nos Estados Unidos nesta terça-feira (20)

A filha da cantora Claudia Leitte, Bela, nasceu nesta terça-feira (20). O parto da terceira filha da artista, que já é mãe de Davi e Rafael, com dez e sete anos, respectivamente, foi realizado nos Estados Unidos.

Os três filhos são frutos do casamento com o empresário Márcio Pedreira, de quem ela está junto há doze anos. "Antes mesmo de te formar no ventre materno, Eu te escolhi; antes que viesses ao mundo, Eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações!", escreveu Claudia em postagem de boas vindas à criança no Instagram.

Em postagem anterior, a cantora explicou o motivo do nascimento da pequena em solo norte-americano. "Ela vai nascer nos Estados Unidos porque tenho uma agenda em andamento aqui fora e tivemos que nos adaptar. Já parei de fazer shows, mas tenho diversos projetos em andamento que estou tocando junto com a minha equipe", escreveu.