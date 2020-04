Festival virtual reúne DJs e artistas cearenses que costumavam se apresentar na Praia de Iracema

Point da rua dos tabajaras, o Mambembe celebra sete anos em abril e, por conta da pandemia, teve que adaptar a comemoração. A casa realiza, neste fim de semana, o "Festival Mambembe na Sua Casa" para celebrar a data.

O festival será online e contará com lives de shows de artistas e discotecagens de DJs que fizeram parte da trajetória da casa. As atrações se apresentam na sexta (10) e no sábado (11), a partir das 19h no Instagram do Mambembe.

O primeiro dia de festival fica por conta dos artistas Mulher Barbada, Ave Eva, Roberta Kaya, Verônica Valenttino, Caio Castelo, Clau Aniz, Silvero Pereira, Daniel Medina e Ilya.

Deydianne Piaf

Já no sábado, a festa é animada pelas discotecagens. Deydianne Piaf, Fabinho Vieira, Patrícia Dawson, Estácio Facó, Beea, e Gabriel Baquit fazem parte da programação.

”O festival surge da vontade de comemorar a vida do Mambembe, a importância que ele tem pra cidade, como esse espaço de encontro e de muitas gentes, a saudade que tá sendo ficar longe para os frequentadores e também para nós. Diante do que tá acontecendo, é uma forma de ele estender a comemoração de sua vida pelas casas das pessoas, já que fisicamente precisamos estar separados por hora”, explica Luana Caiube, produtora do festival e sócia do Mambembe

Serviço:

Festival Mambembe na Sua Casa

Sexta (10) e sábado (11), a partir das 19h, no Instagram @mambembearte