Festival Semana Santa Flecheiras é adiado para outubro por conta do coronavírus

O festival Semana Santa Flecheiras, que aconteceria do dia 9 ao dia 11 de abril, foi adiado para os dias 9, 10 e 11 de outubro. A decisão vem em decorrência da declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), que elevou o Coronavírus ao nível de pandemia, e após as recomendações da Prefeitura de Fortaleza e do Governo do Estado do Ceará, de cancelar grandes eventos.

Em nota enviada à imprensa, a empresa For You Eventos afirma que "lamenta profundamente o ocorrido e espera promover uma festa inesquecível ao público".

Ressalta ainda que "a organização também deseja toda a força e união ao povoado de Flecheiras e Trairi por saber o quanto o evento movimenta a economia local e que em vigência a isso a hipótese de cancelamento nunca foi cogitada".

As pessoas que optarem pelo reembolso poderão recorrer por meio do email para vendas@efolia.com.br, em caso de compras online, ou podendo ir na loja Social Tickets no período do dia 12 ao dia 22 de abril na loja Social Tickets do Shopping RioMar Fortaleza, em caso de compra física.

