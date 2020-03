Festival Quarentena mobiliza artistas cearenses em meio à pandemia do novo coronavírus

A pandemia do novo coronavírus também atingiu severamente o setor cultural cearense. Atendendo as recomendações dos órgãos públicos, casas de show, cinemas, teatros, bibliotecas e centros culturais foram fechados. O cancelamento ou adiamento de espetáculos afetou toda uma rede de trabalhadores do setor. Assim, iniciativas coletivas buscam amenizar o cenário incerto e repleto de prejuízos.O Festival Quarentena tem essa missão e buscar mobilizar a classe artística cearense.

O projeto é colaborativo, virtual e gratuito. Até 31 de março, o festival reúne artistas, produtores culturais, casas de arte e coletivos de diversas linguagens para trocar experiências por meio de bate-papos online. A ferramenta principal de transmissão do conteúdo é via redes sociais. Serão expostos e realizados apresentações e discussões de projetos culturais.Os organizadores disponibilizaram um link para inscrição de participantes.

União

O Festival Quarentena se inspira no "Festival Eu Fico Em Casa", organizado por músicos portugueses. Partiu também da conversa virtual entre amigos sobre o viver de cultura em tempos de crise biológica. Intuita aproximar o público do que acontece na cena cultural cearense, mesmo com a incidência da crise na saúde em escala global.

Desde a segunda-feira (16), nomes como Fran Nascimento, Camila Santino, Jander Alcântara, Thamires Coimbra e Moon Kenzo estudam e testam a melhor formatação e organização do projeto. Passada a fase experimental, o intuito é iniciar oficialmente na sexta-feira (20).

Diferente do evento produzido por artistas lusitanos, voltado para a música, o Festival Quarentena reúne outras expressões artísticas com teatro, poesia, performance e pesquisa acadêmica na área da cultura. Segundo Fran Nascimento, o projeto vai bem mais além do que a mera divulgação de trabalhos. "O foco é fortalecer conexões, reunir artistas de Fortaleza, Cariri, Sobral, Itapipoca, entre outros municípios. Conhecer nosso próprio Ceará", explica.

Para dar o suporte necessário aos participantes, o Festival Quarentena conta com o Chapéu Virtual. Trata de espaço onde os internautas podem contribuir financeiramente para o projeto.

Brasil

No Rio de Janeiro, entre os dias 20 e 22 de março, acontece o Festival Lá de Casa. Via Instagram, serão transmitidas apresentações musicais, entre outras manifestações artísticas. Também inspirado pelo português "Eu Fico Em Casa", teremos três dias de música e outras manifestações artísticas via Instagram, diretamente da casa dos nossos artistas convidados. É gratuito e basta ter uma conta na rede social do festival.

Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.