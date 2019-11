Festival oferece programação gratuita com o intuito de valorizar a cena poética de Fortaleza

O Letra Viva - Festival da Poesia de Fortaleza chega à segunda edição nesta quarta (27) e quinta-feira (28), com ações na Biblioteca Pública Municipal Dolor Barreira e no Centro Cultural Belchior, respectivamente.

A iniciativa cultural, realizada com o apoio da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) por meio do Edital das Artes, visa valorizar, divulgar, promover e enfatizar a cena poética na capital cearense. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público.

A ideia é fomentar a expressiva produção contemporânea e estimular o debate em torno de temáticas importantes, como políticas públicas voltadas à cultura e questões relativas à valorização, promoção e fortalecimento da cena.

A programação conta com seminário, feira literária, sarau, performances poéticas e traz, como novidades, a criação e publicação de website (www.poesiadefortaleza.com.br); o lançamento do livro “Antologia do Festival da Poesia de Fortaleza”, contendo coletânea de poemas dos poetas participantes do projeto; bem como uma mostra do universo poético da cidade.

Também será produzido um documento, intitulado “Carta dos Poetas de Fortaleza”, contendo informações atualizadas e propostas para a melhoria, promoção e difusão da cenário poético na cidade.

“O Festival da Poesia de Fortaleza é uma ação que pretende atingir toda a cidade. E quando falamos toda a cidade, falamos de pessoas diversas, de gêneros diversos, de situações sociais diversas. Durante muito tempo, a literatura foi extremamente elitista. Nosso festival tenta ser o mais diverso possível para tentar fazer um retrato um pouco mais realista de nossa cidade”, relata Talles Azigon, poeta, editor, produtor cultural e um dos idealizadores do evento.

Programação

Dia 27 de novembro de 2019

Local: Biblioteca Pública Municipal Dolor Barreira

Endereço: Av. da Universidade, 2572, Benfica

Horário: a partir de 18h

Cerimonial de Abertura

Conexão Poética Fortaleza-Alemanha - Parte I

Atividade em que estudantes da Casa de Cultura Alemã da UFC apresentam um projeto de

tradução de poemas expressionistas alemães para o português.

Lançamento oficial do website - www.poesiadefortaleza.com.br

Seminário

Tema: “A Cena da Poesia Contemporânea de Fortaleza”

Moderador/Coordenador: Talles Azigon - Curador do Projeto

Dia 28 de novembro de 2019

Local: Centro Cultural Belchior

Endereço: Rua dos Pacajús, 123, Praia de Iracema

Horário: a partir de 18h

Cerimonial de Abertura

Conexão Poética Fortaleza-Alemanha - Parte II

Atividade em que alunos da turma da disciplina "Literatura em Língua alemã II", da graduação do Curso de Letras/Alemão da UFC, recitarão, em alemão, com respectivas traduções para o Português

Feira Literária

Exposição e venda de livros dos poetas participantes do Projeto, bem como de outros poetas que tiverem interesse em participar e expor suas obras

Lançamento do livro “Antologia do Festival da Poesia de Fortaleza”

Sarau / Encontro de Poetas

Performances poéticas com os 15 poetas selecionados pela curadoria do festival: Antônio Viana “Baticum”, Rafael Gomes, Lucas Doth, Beatriz França, Raisa Christina, Lídia Rodrigues, Rosa Morena, Ayla Andrade, Natália Coehl, José Soares Neto, Patrícia Cacau, Luan Matias, Alcio Cordeiro, Sofia Quitana (Arianny Matos), Tuan R. Fernandes

Palco aberto para a participação livre de outros poetas

Espaço aberto para lançamentos de livros de poesia