Festival Mulheres do Mundo traz 12 horas de programação gratuita para Fortaleza

O roteiro cultural em Fortaleza ganha mais uma opção gratuita. O Festival Mulheres do Mundo realiza o Esquenta WOW, no dia 29 de novembro, uma versão reduzida do evento com 12 horas de programação.

Realizado no Dragão do Mar, o Esquenta reúne atrações que destacam as vozes e expressões das mulheres do Nordeste, como Larissa Luz e Luiza Nobel.

A programação traz oficinas, roda de conversa, performance, exibição de filme-reportagem e shows.

Serviço

Esquenta WOW #6

Dia 29 de novembro, das 9h às 21h

No Centro Cultural do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema)

Gratuito

Veja programação completa:

9H30

OFICINA

Dança Intuitiva com Inaê Moreira

10H

Abertura Feira Delas com empreendedoras locais

10H30 - TERRITÓRIO DE PARTILHA # MULHERES EM LUTA PELOS SEUS TERRITÓRIOS DE VIDA

Sidneia da Silva

Izabel Lima

Cacique Irê

12H - PANORAMA DE MULHERES MOBILIZADAS NO MUNDO PELA FUNDAÇÃO WOW

COM JUDE KELLY

- Fundadora do Festival Women of the World (WOW), foi diretora artística do Southbank Center, em Londres, entre 2006 e 2019. Da “Royal Shakespeare Company”, na Inglaterra, ao “Théâtre du Châtelet”, em Paris, dirigiu mais de cem produções teatrais. Condecorada com o título de Comendadora da Mui Excelentíssima Ordem do Império Britânico (CBE) pelo seu trabalho em prol das artes, Kelly fundou o “Solent People’s Theatre” e o “Battersea Arts Center” e foi diretora-fundadora da “West Yorkshire Playhouse”. Em 2002, fundou a Metal, uma plataforma que apoia a transformação de pessoas e lugares por meio da arte e de ideias inspiradoras. Jude liderou a equipe de cultura britânica para os Jogos Olímpicos de 2012, em Londres. Mais tarde, integrou o conselho de cultura da Olimpíada.



12H30

ALMOÇO DELAS

13H

OFICINA Brincando e Criando pela Igualdade de Gênero (8 a 13 anos) oficina Redes da Maré convida Brincando e Pintando no Dragão do Mar

OFICINA com Terroristas del Amor

OFICINA com Tambatuque de Marias

14H - RODA DE CONVERSA # ARTISTAS PENSANDO GÊNERO, VIOLÊNCIA E PODER

Inaê Moreira

Isadora Ravena

Larissa Luz

Marília Oliveira

Mediação: Cecília Bedê

15H30

Filme-reportagem "Fortalezas: Mulheres que Mudam a Cidade", seguido de bate-papo com os jovens realizadores da Rede Cuca

17H30

PERFORMANCE com Tambatuque Das Marias

18H

DJs Women of Reggae

19H

SHOW abertura LUIZA NOBEL

19H40

DJs Women of Reggae

20H

SHOW COM LARISSA LUZ canta Elza Soares