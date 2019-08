Festival Maloca Dragão 2019 é cancelado, afirma nota

O Maloca Dragão 2019 foi cancelado. A informação foi confirmada nesta terça-feira (20) pela assessoria de imprensa do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC). De acordo com o comunicado, o motivo seriam as obras de reforma do centro que, até então, não foram finalizadas.

Agora, o evento segue para o próximo ano, no mês de abril, período em que geralmente era realizado na Capital. Criado como uma forma de comemoração aos 15 anos de fundação do Centro Dragão do Mar, o Maloca surgiu em 2014 com uma programação variada e com artistas de outras cidades do País. No ano passado, mais de 150 atrações realizaram apresentações durante os seis dias de Maloca.

Veja a nota:

"A Maloca marca o aniversário do Centro Dragão do Mar. Foi criada para celebrar os 15 anos da instituição. Esse ano, foi inicialmente adiada para o segundo semestre por causa das obras de reforma do Centro Cultural. Acreditávamos que até novembro a reforma estaria em andamento. Entretanto, o compasso das obras fez com que o festival fosse redirecionado para sua data original, abril."