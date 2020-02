Festival Jazz & Blues e ressacas de Carnaval são destaques da agenda cultural de Fortaleza

O ciclo carnavalesco terminou, mas vários espaços da cidade realizam ressacas de Carnaval para os foliões que ficaram com saudade. O Festival Jazz & Blues deixa Guaramiranga e chega à Fortaleza nesta quinta-feira (27) com show de Zélia Duncan. Este fim de semana também é a última oportunidade para visitar as exposições “Yolanda Queiroz - Momentos” e “Simultaneidades - A arte com a palavra” que saem de cartaz no domingo (1°), no Espaço Cultural Unifor.

MÚSICA

Festival de Jazz & Blues

Divulgação

Quinta (27) a Sábado (29), às 19h30, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingressos: R$40 (inteira) e R$20 (meia).



O tradicional Festival Jazz & Blues chega à Fortaleza nesta quinta-feira (27) com o show "Invento +" com Zélia Duncan e o carioca Jaques Morelenbaum interpretando Milton Nascimento. Na sexta-feira (28), o festival estará no Centro Cultural Banco do Nordeste. Durante a manhã, o brasiliense Pablo Fagundes ministra uma oficina de gaita. Às 19h30 o gaitista sobe ao palco do equipamento ao lado de Félix Júnior e Pedro Almeida. O maranhense Tutuca Viana encerra a 21° edição do Festival Jazz & Blues no sábado (29), às 19h30, com o show “Avessa Manhã”. O Festival vem embalando cidades cearenses com o jazz desde 22 de fevereiro. Maracanaú, Guaramiranga, Aquiraz e Fortaleza foram as escolhidas.

Marcus Caffé

Divulgação

Sexta (28) e sábado (29) no Teatro Carlos Câmara (Rua Senador Pompeu, 154, Centro). Gratuito.

O palco do Teatro Carlos Câmara recebe Marcus Caffé acompanhado do acordeonista Nonato Lima e do percussionista Rossano Cavalcante com o show "Na Base da Chinela" nesta sexta-feira. A programação do sábado (29) fica por conta do samba, com o Quinteto do Samba e Samba Delas.

EXPOSIÇÃO



“Yolanda Queiroz - Momentos” e "Simultaneidades - A Arte com a Palavra"

Helene Santos

Até 1° de março de 2020, das 9h às 19h (terça a sexta-feira) e de 10h às 18h (sábado e domingo), no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Gratuito. (3477.3319)

A exposição “Yolanda Queiroz - Momentos” chega aos últimos dias de visitação no próximo domingo. A mostra reúne obras de pintores brasileiros modernistas, objetos e peças representativas da religiosidade barroca e uma vasta iconografia afetiva com fotos de época, álbuns de família, manuscritos íntimos, vestuário e mobiliários próprios, além de todo um acervo de documentos e registros que dão conta trajetória comercial ascendente da família Queiroz. No mesmo Espaço, a mostra "Simultaneidades - A Arte com a Palavra" também será encerrada neste fim de semana. Ela faz parte da vigésima edição da Unifor Plástica e aborda o uso da palavra nas obras de artistas cearenses. A curadora da 20ª Unifor Plástica, Denise Mattar, percebeu a recorrência dessa característica na produção de artes visuais desses artistas, seja a palavra filmada, escrita, gravada ou meramente como suporte da obra.

ESPECIAL



Conversa com Artistas

Ares Soares

Sábado (29), às 16h30, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Gratuito.

O projeto “Conversa com Artistas” convida o xilogravurista Francisco de Almeida para o último encontro do evento. O artista participa de um bate-papo com o público sobre o processo criativo de suas obras expostas na 20° Unifor Plástica: Simultaneidades - A Arte com a Palavra. Francisco começou a desenhar observando seu pai trabalhar. Aos 15 anos, o artista mudou-se para a Fortaleza, onde começou a estudar xilogravura com Sebastião de Paula. A produção do xilogravurista aborda principalmente a religiosidade nordestina.

FESTA

Tributo a Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Jackson do Pandeiro

Sexta-feira (28), no Ritmo Urbano (Rua dos Tabajaras, 374, Praia de Iracema). Ingressos: R$20

O Ritmo Urbano realiza uma homenagem a Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Jackson do Pandeiro neste fim de semana. Para homenagear esses artistas, quem comanda a festa são Os Moringas, Lelé Matias & Marcelo 21 e DJ Doido na Radiola.

Ressaca de Carnaval

Divulgação

Sexta-feira (28), às 17h, no Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajús, 123, Praia de Iracema). Gratuito.

A ressaca de Carnaval está garantida com o Hospício Cultural nesta sexta. O coletivo canta marchinhas, frevos e maracatus na calçada do Belchior. Além do Bloco Hospício Cultural, também se apresentam a banda Duas Doses de Música e os Tiragostos, com pitadas de blues, baião, reggae, maracatu, rock e carimbó em um som que mistura ritmos regionais e urbanos.

Benfolia

Divulgação

Sábado (29), às 16h, no Shopping Benfica (Av. Carapinima, 2200, Benfica). Gratuito.

A Superbanda se apresenta na ressaca de Carnaval do benfolia com uma mistura de ritmos. A banda convoca o público para uma experiência sonora cheia de diversidade, que vai do axé ao rock. A cantora Yane Caracas também se apresenta no sábado na praça de alimentação do Shopping Benfica.

Catiguria

Sábado (29), às 22h, no Moto Libre (Avenida Monsenhor Tabosa, 299, Praia de Iracema). Ingressos: R$15

O paraense Saulo Duarte sobe ao palco do Moto Libre neste sábado com um show repleto de suíngue, cúmbia e carimbó, além de um repertório com canções que influenciaram a carreira do artista. Além do músico, os djs Denilson Albano e O Thales trazem um repertório preenchido com clássicos do Carnaval.

ESPETÁCULO



Camila Marieta + Estudo da Mulher da Pele Aquarela

Tainah Picanço

Domingo (1°), às 18h, no Teatro B. Paiva - Porto Dragão (Rua Bóris, 90, Centro). Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia).

A cantora Camila Marieta faz um passeio pelas multifacetas e os desafios da mulher contemporânea neste fim de semana com o seu novo trabalho, "Mulher da Pele Aquarela". O espetáculo permite a realização de trocas com o público e artistas de várias linguagens, promovendo diversas experiências sonoras e visuais ao longo da apresentação. O espetáculo reúne todas as fases de Camila, desde suas primeiras composições a músicas inéditas.

DANÇA



Observatório da Cidade

Sexta-feira (28), às 20h, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia).

Oito jovens periféricos cruzam a cidade de Fortaleza para intervir nos grandes empreendimentos voltados para o turismo. Por meio do breakdance, os Bboys inovam as maneiras de perceber o espaço urbano e negar o que está imposto. Os rapazes se apresentam uma proposta coreográfica ancorada na vivência e percepção destes atores.

HUMOR



Xibiu

Divulgação

Sexta (28) e Sábado (29), às 20h, no Teatro da Praia (Rua José Avelino, 662, Praia de Iracema). Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia).

A peça conta a história da desapropriação de moradores da comunidade da Lagoa do Xibiu, precisam sair de suas casas para dar espaço a construção de um viaduto que liga uma BR a areninha da região. A obra acaba afetando de formas distintas a vida dos moradores.