Festival Jazz & Blues começou neste sábado (22) em Guaramiranga com blitz ecológica e oficinas

Turistas foram recebidos na manhã deste sábado (22) com distribuição de mudas de plantas nativas do Maciço de Baturité e informações educativas, na entrada de Guaramiranga, uma das sedes do 21º Festival Jazz & Blues.

Também aconteceram as duas primeiras atividades musicais: a oficina de guitarra ministrada por Felipe Cazaux na sede da AGUA (Associação dos Amigos da Arte de Guaramiranga); no restaurante Basílico, na Praça do Teatro Rachel de Queiroz, os músicos Antônio Carlos Bigonha, Jorge Helder e Jurim Moreira foram os convidados do "Café no Tom", um bate-papo comandado pelo jornalista Dalwton Moura.

O trio é uma das atrações da sessão Show das Cinco, apresentando o espetáculo "Anathema", na Cidade Jazz & Blues, estrutura erguida pelo Festival. Quem abre a sessão, às 17h, é a cantora cearense Lidia Maria com o show "Viva".

Na noite deste sábado, às 21h, Nando Cordel é a atração com o show "Aconchego" e, às 23h, Cristiano Pinho e Felipe Cazaux apresentam "Guitarras". Até terça-feira, 25, acontecem em Guaramiranga apresentações musicais, oficinas, bate-papos, entre outras atividades.

Aquiraz, no Litoral Leste, também terá shows e uma oficina do festival neste sábado (22) e domingo (23), no Teatro da Tapera das Artes.

No sábado (22), a partir das 17h, as atrações são Amaro Freitas Trio, apresentando "Rasif", e o projeto Casa do Blues, em show comemorativo de 10 anos. O grupo se apresenta também em Guaramiranga, no domingo (23), às 17h.

Durante o Carnaval, somente o Show das Nove, em Guaramiranga, tem venda de ingressos. O restante da programação nas duas cidades tem acesso gratuito.

Programação

Guaramiranga

Sábado (22)

14h às 16h – Minicurso de Violão com João Paulo Moreno

Local: Auditório do IFCE Campus Guaramiranga

16h – Ensaio Aberto: Nando Cordel

Local: Cidade Jazz & Blues

17h – Show das Cinco: “Viva” - Lídia Maria (CE) / “Anathema” - Antônio Carlos Bigonha (DF)

Local: Cidade Jazz & Blues

Gratuito

21h – Show das Nove: “Aconchego” - Nando Cordel (PE)

Local: Cidade Jazz & Blues

Ingressos: R$50,00 (inteira) e R$25,00 (meia)

23h – Show das Onze: “Guitarras” - Cristiano Pinho e Felipe Cazaux (CE)

Local: Cidade Jazz & Blues

Gratuito

Domingo (23)

7h30 - Observação de Pássaros e Trilha Ecológica

Local: Refúgio da Vida Silvestre Periquito Cara Suja / Campo do Batalha Guaramiranga

Apoio: Secretaria do Meio Ambiente - SEMA

9h30 – Espaço Dó Ré Mi Atividades Infantis

Local: Cidade Jazz & Blues

10h – Palestra: “Viver de música” com Jorge Helder

Local: AGUA

11h – Café no Tom: Trio Corrente (SP)

Local: Restaurante Basílico

14h às 16h – Minicurso de Violão com João Paulo Moreno

Local: Auditório do IFCE Campus Guaramiranga

16h – Blitz Ecológica

Local: Pico Alto

Apoio: Secretaria do Meio Ambiente - SEMA

16h – Ensaio Aberto: Trio Corrente

Local: Cidade Jazz & Blues

17h – Show das Cinco: “Elas, o Brasil e o Jazz” – Quinteto Aqualtune (CE) / “Rasif” - Amaro Freitas Trio (PE)

Local: Cidade Jazz & Blues

Gratuito

21h – Show das Nove: “Trio Corrente – 20 anos” - Trio Corrente (SP)

Local: Cidade Jazz & Blues

Ingressos: R$50,00 (inteira) e R$25,00 (meia)

23h – Show das Onze: “Casa do Blues – 10 anos” – Casa do Blues (CE)

Local: Cidade Jazz & Blues

Gratuito

Aquiraz

Sábado (22)

17h - Shows: “Rasif” - Amaro Freitas Trio (PE) / “Casa do Blues – 10 anos” – Casa do Blues (CE)

Local: Teatro Tapera das Artes

Gratuito

Domingo (23)

10h – Oficina de Improvisação com Yamile Burich & Ladies Jazz (ARG)

Local: Tapera das Artes

17h - Shows: “Viva” - Lídia Maria (CE) / “Alegria” - Yamile Burich & Ladies Jazz (ARG)

Local: Teatro Tapera das Artes

Gratuito