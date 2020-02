Festival Jazz & Blues chega a Fortaleza com oficinas gratuitas e shows

A ideia de qualquer “ressaca” de Carnaval está fora dos planos de quem aguarda a realização do Festival Jazz & Blues em Fortaleza. Após Aquiraz e Guaramiranga, a 21ª edição continua a programação de quinta-feira (27) até sábado (29) em Fortaleza.

Oficinas, apresentações gratuitas e concertos em diferentes locais da cidade prometem ampliar a magia da festa realizada no período momino. Nesta quinta, às 15h, o sanfoneiro Nonato Lima abre as atividades com oficina-concerto no Espaço Cegás de Cultura. O acesso é gratuito. Além da capital, Maracanaú segue no mapa do evento em 2020. Às 16h, no Teatro Municipal Dorian Sampaio, o município sedia a “Oficina de Vibrafone”, com Natália Mitre. À noite, 19h30, o palco do Cineteatro São Luiz recebe Zélia Duncan e o violoncelista Jaques Morelenbaum. Em cena, o show “Invento +”, que lotou a Cidade Jazz & Blues na última segunda-feira.

O projeto resulta do disco lançado pela dupla em 2017. O álbum mergulha no universo de Milton Nascimento e reúne músicas presentes na memória afetiva de Duncan e Morelenbaum. Parte da seleção musical inclui a safra sonora produzida por Bituca no correr da década de 1970.

Conforme a organização, cerca de 10 mil pessoas estiveram na Cidade Jazz & Blues, localizada em Guaramiranga. Trinta e duas atrações, entre palestras, shows, oficinas e ensaios abertos, iluminaram a Serra. Nomes de peso local, nacional e internacional comandaram a edição considerada “histórica”.

Na sexta-feira (28), o festival desembarca no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB). Pela manhã, às 9h, o brasiliense Pablo Fagundes ministra oficina de gaita. Já à noite, às 19h30, o gaitista faz show gratuito ao lado de Félix Júnior (violão) e Pedro Almeida (bateria) com o Trinca Brasília.

Segundo Fagundes, a passagem pelo 21º Jazz & Blues exigiu a criação de um set especial. “Reunimos composições autorais de cada integrante, com grande influência da música brasileira, mas com uma certa pitada de jazz”.

O violonista Félix Júnior também fala da noite de show. “Fazemos releituras de grandes nomes, ‘Ponteio’ (Edu Lobo) e afro-sambas que foram muito importantes para a história do Brasil no período de Vinicius de Moraes e Baden Powell”.

O Theatro José de Alencar será o cenário de encerramento do Festival. A partir das 19h30, acontecem as apresentações de Tutuca Viana e da dupla de guitarristas Cristiano Pinho e Felipe Cazaux.

Serviço

Quinta (27/02)

19h30 - Show “Invento +”, com Zélia Duncan e Jaques Morelenbaum, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingressos: R$20 (Inteira).

Sexta-feira (28/02)

19h30 – Show “Jazz Brasil”, com Trinca Brasília, no Centro Cultural Banco do Nordeste (Rua Conde d’Eu, 560, Centro). Gratuito.

Sábado (29/02)

19h30 – Shows “Avessa Manhã”, com Tutuca Viana e “Guitarras”- Cristiano Pinho e Felipe Cazaux, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro).

Ingressos: R$20 (Inteira).

Programação completa em: bit.ly/jazzeblues2020