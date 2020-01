Festival Jazz & Blues 2020 tem shows e atividades em Guaramiranga, Fortaleza, Aquiraz e Maracanaú

O tradicional Festival Jazz & Blues chega a sua 21ª edição, de 22 a 29 de fevereiro, com atrações nacionais e internacionais. Shows, ensaios abertos, bate-papos e oficinas de música marcam a programação que acontece nas cidades de Guaramiranga, Aquiraz, Fortaleza e Maracanaú.

Com início em Guaramiranga, o festival conta com grandes nomes em seus palcos, como é o caso da carioca Zélia Duncan, que sobe ao palco com o show "Invento +", acompanhada pelo violoncelista Jaques Morelenbaum. Também é esperado o pianista mineiro Antônio Carlos Bigonha, na companhia do baixista Jorge Helder e do baterista Jurim Moreira para apresentar o show do disco "Anathema".

Dois pernambucanos são atrações nesta edição. Nando Cordel é um deles, com mais de 500 músicas gravadas e parceiros como Dominguinhos, Fausto Nilo e Geraldo Azevedo. Já Amaro Freitas chega acompanhado de Jean Elton, no baixo acústico, e Hugo Medeiros, na bateria, para apresentar o show "Rasif".

O cearense Quinteto Aqualtune é formado por Luiza Nobel, Lu Basile, Bárbara Sena, Mirele Alencar e Ayla Lemos Divulgação

O cearense Quinteto Aqualtune, formado por Luiza Nobel, Lu Basile, Bárbara Sena, Mirele Alencar e Ayla Lemos, também marca presença no evento e faz tributo a Joyce e João Donato o show "Elas, o Brasil e o Jazz".

Com trabalhos de vertentes distintas, os guitarristas cearenses Cristiano Pinho e Felipe Cazaux se apresentam em um show conjunto intitulado "Guitarras". Cazaux também estará na apresentação que marca os 10 anos de Casa do Blues, projeto que reúne as principais bandas e grandes intérpretes do gênero no Ceará. Estarão presentes ainda os guitarristas Anderson Camello e Gabriel Yang, a cantora Marília Lima e a banda Blues Label.

Felipe Cazaux estará na apresentação que marca os 10 anos de Casa do Blues Divulgação

SERVIÇO

Festival Jazz & Blues 2020 – De 22 a 29 de fevereiro com programação em Guaramiranga, Aquiraz, Maracanaú e Fortaleza

Ingressos:

Show das Nove na Cidade Jazz & Blues, em Guaramiranga: R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia).

Show no Cineteatro São Luiz: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia). Show no Theatro José de Alencar: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia).

O restante da programação tem acesso gratuito. Informações sobre venda de ingressos no site do Festival: www.jazzeblues.com.br

Instagram: @festivaljazzeblues

Facebook: Festival Jazz & Blues (CE)

Contato: (85)3114-7878

Programação completa:

PRÉ-FESTIVAL – 18 a 20/02

De 18 a 20/02 - Terça a quinta-feira

8h às 12h– Minicurso: “História do Jazz” com Edson Távora

Local: Auditório do IFCE Campus Guaramiranga

GUARAMIRANGA – 22 a 25/02

Dia 22/02 – sábado

8h – Blitz Ecológica

Local: Entrada da Cidade

10h – Oficina de Guitarra com Felipe Cazaux

Local: AGUA

11h – Café no Tom: Antônio Carlos Bigonha, Jorge Helder e Jurim Moreira (DF)

Local: Restaurante Basílico

14h às 16h– Minicurso de Violão com João Paulo Moreno

Local: Auditório do IFCE Campus Guaramiranga

16h – Ensaio Aberto: Nando Cordel

Local: Cidade Jazz & Blues

17h – Shows das Cinco: “Viva” - Lídia Maria (CE) / “Anathema” - Antônio Carlos Bigonha (DF)

Local: Cidade Jazz & Blues

Gratuito

21h – Show das Nove: “Aconchego” - Nando Cordel (PE)

Local: Cidade Jazz & Blues

Ingressos: R$50,00 (inteira) e R$25,00 (meia)

23h – Show das Onze: “Guitarras” - Cristiano Pinho e Felipe Cazaux (CE)

Local: Cidade Jazz & Blues

Gratuito

Dia 23/02 – domingo

7h30 - Observação de Pássaros e Trilha Ecológica

Local: Refúgio da Vida Silvestre Periquito Cara Suja / Campo do Batalha Guaramiranga

9h30 – Espaço Dó Ré Mi Atividades Infantis

Local: Cidade Jazz & Blues

10h – Palestra: “Viver de música” com Jorge Helder

Local: AGUA

11h – Café no Tom: Trio Corrente (SP)

Local: Restaurante Basílico

14h às 16h– Minicurso de Violão com João Paulo Moreno

Local: Auditório do IFCE Campus Guaramiranga

16h – Blitz Ecológica

Local: Pico Alto

16h – Ensaio Aberto: Trio Corrente

Local: Cidade Jazz & Blues

17h – Shows das Cinco: “Elas, o Brasil e o Jazz” – Quinteto Aqualtune (CE) / “Rasif” - Amaro Freitas Trio (PE)

Local: Cidade Jazz & Blues

Gratuito

21h – Show das Nove: “Trio Corrente – 20 anos” - Trio Corrente (SP)

Local: Cidade Jazz & Blues

Ingressos: R$50,00 (inteira) e R$25,00 (meia)

23h – Show das Onze: “Casa do Blues – 10 anos” – Casa do Blues (CE)

Local: Cidade Jazz & Blues

Gratuito

Dia 24/02 – segunda-feira

9h30 – Espaço Dó Ré Mi Atividades Infantis

Local: Cidade Jazz & Blues

10h – Palestra-concerto: “Compositoras brasileiras” com Luísa e Natália Mitre

Local: AGUA

11h – Café no Tom: Casa do Blues (CE)

Local: Restaurante Basílico

14h às 16h– Minicurso de Violão com João Paulo Moreno

Local: Auditório do IFCE Campus Guaramiranga

16h – Ensaio Aberto: Zélia Duncan e Jaques Morelenbaum

Local: Cidade Jazz & Blues

17h – Shows das Cinco: “Chegada” - Duo Mitre (MG) / “Coisas do Brasil” - Nonato Lima e Sérgio Groove (CE/RN)

Local: Cidade Jazz & Blues

Gratuito

21h – Show das Nove: “Invento +” - Zélia Duncan e Jaques Morelenbaum (RJ)

Local: Cidade Jazz & Blues

Ingressos: R$50,00 (inteira) e R$25,00 (meia)

23h – Show das Onze: “Future Flora” - Black Flower (BEL)

Local: Cidade Jazz & Blues

Gratuito

Dia 25/02 – terça-feira

9h30 – Espaço Dó Ré Mi Atividades Infantis

Local: Cidade Jazz & Blues

10h – Oficina de Gaita com Pablo Fagundes

Local: AGUA

11h – Café no Tom: Yamile Burich & Ladies Jazz (ARG)

Local: Restaurante Basílico

14h às 16h– Minicurso de Violão com João Paulo Moreno

Local: Auditório do IFCE Campus Guaramiranga

16h30 – Maratona Jazz & Blues: Yamile Burich & Ladies Jazz (ARG) / Trinca Brasília (DF) / De Blues em Quando (CE)

Local: Cidade Jazz & Blues

Gratuito

AQUIRAZ – 22 e 23/02

Dia 22/02 – sábado

17h - Shows gratuitos: “Rasif” - Amaro Freitas Trio (PE) / “Casa do Blues – 10 anos” – Casa do Blues (CE)

Local: Teatro Tapera das Artes

Dia 23/02 – domingo

10h – Oficina de Improvisação com Yamile Burich & Ladies Jazz (ARG)

Local: Tapera das Artes

17h - Shows gratuitos: “Viva” - Lídia Maria (CE) / “Alegria” - Yamile Burich & Ladies Jazz (ARG)

Local: Teatro Tapera das Artes

MARACANAÚ – 27/02

16h – Oficina de Vibrafone com Natália Mitre

Local: Teatro Municipal Dorian Sampaio

FORTALEZA – 27 a 29/02

Dia 27/02 – quinta-feira

15h – Oficina-concerto: Nonato Lima

Local: Espaço Cegás de Cultura

19h30 – Show: “Invento +” - Zélia Duncan e Jaques Morelenbaum (RJ)

Local: Cineteatro São Luiz

Ingressos: R$40,00 (inteira) e R$20,00 (meia)

Dia 28/02 – sexta-feira

9h – Oficina de Gaita com Pablo Fagundes

Local: Centro Cultural Banco do Nordeste

19h30 – Show Gratuito: “Jazz Brasil” - Trinca Brasília (DF)

Local: Centro Cultural Banco do Nordeste

Dia 29/02 – sábado

9h – Oficina de Guitarra com Felipe Cazaux

Local: Casa de Vovó Dedé

19h30 – Shows: “Avessa Manhã” - Tutuca Viana (MA) / “Guitarras” - Cristiano Pinho e Felipe Cazaux (CE)

Local: Theatro José de Alencar

Ingressos: R$20,00 (inteira) e R$10,00 (meia)

Endereços:

Guaramiranga

AGUA: Rua Joaquim Alves Nogueira, s/n, ao lado do Teatro Rachel de Queiroz - Centro

Restaurante Basílico: Rua Joaquim Alves Nogueira, s/n, Praça do Teatro Rachel de Queiroz - Centro

Cidade Jazz & Blues: Rua Joaquim Alves Nogueira, s/n, no Estádio Municipal Jean Bardawil - Centro

Refúgio da Vida Silvestre Periquito Cara Suja: Campo do Batalha Guaramiranga

Centro de Educação Ambiental no Sítio Cocão: Pico Alto

Aquiraz: Teatro Tapera das Artes: Rua Antônio Gomes dos Santos, s/n - Centro

Maracanaú: Teatro Municipal Dorian Sampaio: Rua Edson Queirós, s/n - Centro

Fortaleza

Espaço Cegás de Cultura: Av. Washington Soares, 6475 - José de Alencar

Cineteatro São Luiz: Rua Major Facundo, 500 - Centro

Centro Cultural Banco do Nordeste: Rua Conde d'Eu, 560 - Centro

Casa de Vovó Dedé: Rua Jerônimo de Albuquerque, 445 - Barra do Ceará

Theatro José de Alencar: Rua Liberato Barroso, 525 – Centro

* Programação sujeita a alterações