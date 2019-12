Festival Internacional da cana-de-açúcar movimenta Rota das Falésias

O município de Pindoretama, na região metropolitana de Fortaleza, recebe até o próximo domingo (15) o tradicional festival internacional da cana-de-açúcar (Pindorecana). O evento, que está sendo realizado desde ontem (11) na praça da Cidadania, no Centro do município, chega este ano a sua 14ª edição, buscando promover a revitalização da cultura canavieira da região.

Com uma programação variada, o festival também traz para os moradores da região e para os visitantes o melhor do artesanato local, comidas típicas, além de shows, apresentações culturais e a exposição e quebra da maior rapadura do mundo, com cerca de cinco toneladas.

Os empreendedores locais que participam do evento receberam capacitação via programa Qualifica Pindoretama, fruto de uma parceria do Sebrae/CE com a Prefeitura Municipal. De acordo com a articuladora do escritório regional do Sebrae no Litoral Leste, Ana Carla Luna, uma das ações do programa foi o fortalecimento da identidade regional do destino, com o incentivo aos empreendedores locais para o desenvolvimento de pratos utilizando a rapadura, produto tradicional do município.

A gestora lembra ainda que o festival de Pindoretama é um dos importantes atrativos que integram o calendário de atividades da Rota das Falésias – Cenário de Cores, roteiro turístico que reúne oito municípios do Litoral Leste cearense e cinco do Polo Costa Branca, do estado do Rio Grande do Norte.

O Pindorecana é uma realização da Prefeitura de Pindoretama, com o apoio do Sebrae/CE, Governo do Estado, do Governo Federal e Fecomércio-Sesc.