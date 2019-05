Festival Garage Sounds anuncia shows em 11 cidades do Brasil

Ao longo de três anos de existência, o Garage Sounds se estabeleceu rapidamente como um dos espaços mais democráticos de circulação da música alternativa brasileira. Em 2019, o evento parte para voos maiores e leva seu modelo de gestão para 11 estados brasileiros.

O festival intinerante começa 12 de julho, no Rio de Janeiro. O último show acontece no feriado de 7 de setembro, em Belém (PA). Nesse intervalo, as outras cidades contempladas são Curitiba, Santos, Belo Horizonte, Maceió, Aracaju, Recife, Natal, Manaus e Fortaleza.

Os headliners de 2019 são Dead Fish, Krisiun, Esteban, Molho Negro, Surra, Hateen e Zander. Estes grupos se unem às atrações de cada cidade que vai sediar o evento. A proposta é garantir a difusão de nomes consolidados de cada local.

Esteban (RS) Divulgação

Os ingressos são vendidos no site do evento. Os preços variam de R$ 52,50 (meia entrada de estudante e entrada social) a R$ 105. Os 50 primeiros ingressos de cada edição ganham uma camiseta especial do festival.

Veja o line-up completo do Garage Sounds 2019

Rio de Janeiro

12 de julho no Hub Rio

Krisiun (RS)

Gloria (SP)

Hateen (SP)

Zander (RJ)

Esteban (RS)

Surra (SP)

Molho Negro (PA)

Psilocobina (RJ)

Malvina (RJ)

Enterro (RJ)

Tamuya Trash Tribe (RJ)

Novezeropontonove (RJ)

Ladrão (RJ)

Pavio (RJ)

+ atrações à confirmar

Belo Horizonte

14 de julho (local não definido)

Krisiun (RS)

Gloria (SP)

Hateen (SP)

Zander (RJ)

Esteban (RS)

Surra (SP)

Molho Negro (PA)

Montese (MG)

Distúrbio Sub-humano (MG)

Carahter (MG)

Postura (MG)

Elizia (MG)

Evil Matchers (MG)

Valv (MG)

+ atrações à confirmar

Aracaju

19 de julho no Suburbia

Krisiun (RS)

Dead Fish (ES)

Esteban (RS)

Surra (SP)

Molho Negro (PA)

Minerva (CE)

Backdrop Falls (CE)

Violência Moral (SP)

Luno (SE)

Zeitgeist (SE)

Silent Vanity (SE)

2Crazy (SE)

Ørdinals (SE)

Mantre (SE)

Breaking Rules (SE)

Skabong (SE)

Maceió

20 de julho no Altomang

Krisiun (RS)

Dead Fish (ES)

Esteban (RS)

Surra (SP)

Molho Negro (PA)

Minerva (CE)

Backdrop Falls (CE)

Violência Moral (SP)

Reffi'z (AL)

Em Conflito (AL)

Ximbra (AL)

Gigavoltz (AL)

Abismo (AL)

I’m The Storm (AL)

The Renegades of Poisonville (AL)

+ atrações à confirmar

Recife

26 de julho no Baile Perfumado

Krisiun (RS)

Dead Fish (ES)

Esteban (RS)

Surra (SP)

Molho Negro (PA)

Rabujos (PE)

Dilema (PE)

Frizo HC (PE)

Fernandes (PE)

Serrapilheira (PE)

+ atrações à confirmar

Natal

27 de julho na Arena das Dunas

Krisiun (RS)

Dead Fish (ES)

Esteban (RS)

Surra (SP)

Molho Negro (PA)

Lemori (CE)

Rieg (PB)

Chancho (RN)

Morto (RN)

Mad Grinder (RN)

Born to Freedom (RN)

Concílio de Trento (RN)

Primordium (RN)

+ atrações à confirmar

Fortaleza

3 de agosto no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura

Dead Fish (ES)

Esteban (RS)

Surra (SP)

Molho Negro (PA)

Francisco El Hombre (SP)

Insanity (CE)

Jack The Joker (CE)

Damn Youth (CE)

Hostile (CE)

Neds (CE)

Higgs Boson (CE)

Mesfray (CE)

Quarto Graal (CE)

Head Night (CE)

Californian Dreams (CE)

Ouse (CE)

Darkside (CE)

Garotos da Capital (CE)

Void Tripper (CE)

+ atrações à confirmar

Curitiba

9 de Agosto na Sociedade Abranches

Krisiun (RS)

Gloria (SP)

Braza (SP)

Hateen (SP)

Zander (RJ)

Esteban (RS)

Surra (SP)

Molho Negro (PA)

Colateral (PR)

Tigersharks (PR)

+ atrações à confirmar

Santos

10 de Agosto na Arena Club

Gloria (SP)

Hateen (SP)

Zander (RJ)

Esteban (RS)

Surra (SP)

Molho Negro (PA)

Vulcano (SP)

Mar Morto (SP)

Paura (SP)

Statues On Fire (SP)

Bayside Kings (SP)

Dinamite Club (SP)

Cannon of Hate (SP)

Mistanasia (SP)

Blackjaw (SP)

Mars Addict (SP)

Manaus

06 de setembro no Clube Asa

Krisiun (RS)

Dead Fish (ES)

Esteban (RS)

Surra (SP)

Molho Negro (PA)

Box44 (AM)

Koalas from El Dorado (AM)

Conduta092 (AM)

Líbito (AM)

Cardíaco (AM)

Erumtrio (AM)

Dead Live (AM)

Superbad (AM)

The Mones (AM)

+ atrações à confirmar

Belém

07 de setembro na Marina Bay

Krisiun (RS)

Dead Fish (ES)

Esteban (RS)

Surra (SP)

Molho Negro (PA)

Klitores Kaos (PA)

Sokera (PA)

Cout (PA)

The Last Machine (PA)

Blocked Bones (PA)

Abissal (PA)

A Red Nightmare (PA)

Noturna (PA)

Camila Barbalho (PA)

Licor de Xorume (PA)

+ atrações à confirmar