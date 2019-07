Festival For Rainbow 2019 abre inscrições para mostra competitiva de filmes com temática LGBTI+

Estão abertas as inscrições para a Mostra Competitiva Internacional do Festival For Rainbow 2019, que acontece entre os dias 8 e 14 de novembro, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Os vídeos devem ser submetidos online até o próximo dia 10 de setembro. A inscrição é gratuita.

A mostra reúne filmes nacionais e estrangeiros, de curta e longa-metragem, com temática LGBTI+. No total, são 13 categorias que rendem aos ganhadores o Troféu Elke Maravilha.

A 13ª edição terá a curadoria de três especialistas: o cineasta brasileiro Ricky Mastro; o diretor de arte brasileiro, cenógrafo e aderecista de filmes, José Adjafre e a produtora, curadora e diretora de arte, Polly Di.

Mais de 1.800 obras foram inscritas no festival, em 2018. Dessas, 24 obras foram selecionadas para a mostra.

Serviço

For Rainbow – Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero

Inscrições: Até dia 10 de setembro de 2019

Plataforma: filmfreeway.com/forrainbow