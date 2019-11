Festival faz projeções e shows gratuitos em prédios de Fortaleza

Fortaleza recebe a primeira edição do Abstrata - Festival Internacional de Videomapping entre os dias 21 a 23 de novembro, com toda programação gratuita. O evento traz projeções de imagens, instalações, performances audiovisuais e shows.

Além de artistas cearenses, o Festival recebe ainda VJ's de outros estados, como o Spetto, e de outros países, como Eletroiman, da Espanha, e Optika, da Colômbia.

A programação inclui ainda oficinas e palestras para os interessados em aprender a técnica de videomapping, que consiste na projeção de imagens pensadas para superfícies específicas.

Confira a programação completa:

Dia 21/11

- Oficina: Videomapping – VJ Optika (COL)

Na escola Porto Iracema das Artes, das 14h às 17h30

- Palestra: Caio Fazolin (SP) + VJ Eletroiman (ESP)

No auditório da Escola Porto Iracema das Artes, das 18h30 às 19h30

- Instalações:

Alexandre Veras (CE) e Beatriz Furtado (CE) – “Trabalho N° 1 – Lavar o Mar”

Narcélio Grud (CE) – “Floating Face”

Vitor Grilo (CE) – “#IssoNãoéPixação”

David da Paz (CE) – “R.A.P. - Robotic Agent Paint”

Eric Barbosa (CE) – “Esculturas Sonoras para Guerrilha”

Sergio Gurgel (CE) – "Recinto"

Naná Blue (CE) – “Luto Pelo Mar”

Gabura (CE) – “VÍDEO_COLÔNIA”

VJ Ivna Lundgren (CE) – “Plastic Matters”

Erika Miranda, Marzo e Valentino Kmentt – “instalação”

Na Praça Cristo Redentor e Teatro São José, das 19h às 22h

- Videomapping: VJ Spetto (SP), Videomapping Coletivo, com Misteria Mapping + SEPASSANDO rec + Acorde Multimídia (CE)

Na fachada do Teatro São José, das 20h às 21h

- Performances Audiovisuais:

20h30 às 21h30: Ivan Timbó (CE) + Kauê Lima (PA)

21h45 às 22h30: Media Sana (PE)

22h30 às 23h: David da Paz (CE) – “Orquestra Polifônica de Levantes Festivos”

23h às 23h30: URO & Arquelano (CE) + Misteria (CE)

No palco do Teatro São José, das 20h30 às 23h30

- Show de abertura: Banda Plastique Noir (CE) + VJ Ivna Lundgren (CE)

No palco do Teatro São José, das 23h à 0h

Dia 22/11

- Oficina: Videomapping – VJ Optika (COL)

Na escola Porto Iracema das Artes, das 14h às 17h30

- Palestra: Alexandre Veras (CE)

Na escola Porto Iracema das Artes, das 18h30 às 20h

- Instalações:

Alexandre Veras (CE) e Beatriz Furtado (CE) – “Trabalho N° 1 – Lavar o Mar”

Narcélio Grud (CE) – “Floating Face”

Vitor Grilo (CE) – “#IssoNãoéPixação”

David da Paz (CE) – “R.A.P. - Robotic Agent Paint”

Eric Barbosa (CE) – “Esculturas Sonoras para Guerrilha”

Sergio Gurgel (CE) – "Recinto"

Naná Blue (CE) – “Luto Pelo Mar”

Gabura (CE) – “VÍDEO_COLÔNIA”

VJ Ivna Lundgren (CE) – “Plastic Matters”

Erika Miranda, Marzo e Valentino Kmentt – “instalação”

Na Praça Cristo Redentor e Teatro São José, das 19h às 22h

- Performances Audiovisuais:

20h30 às 21h30: Dimitri Lomaco (CE)

21h45 às 22h30: Media Sana (PE)

22h45 às 23h45: Wide Open Mind (CE) + Optika (Colômbia)

No palco do Teatro São José, das 20h30 às 23h

- Videomapping: Caio Fazolin (SP)

Na fachada do Teatro São José, das 20h às 22h

- VJ + Música: Craca (SP)

No palco do Teatro São José, das 22h à 00h

Dia 23/11

- Performances Audiovisuais:

18h às 19h: Camerata de Cordas da UFC apresenta Studio Ghibli (CE)

19h15 às 19h45: “Um Salto Adiante”, com Thaís de Campos (CE)

20h às 20h45: dronedeus (CE) + Vitor Grilo (CE)

21h às 22h: “Space is The Place – Sun Ra”, com Eric Barbosa (CE) + Gabura (CE)

No palco Teatro São José, das 18h às 22h15

- Instalações:

Alexandre Veras (CE) e Beatriz Furtado (CE) – “Trabalho N° 1 – Lavar o Mar”

Narcélio Grud (CE) – “Floating Face”

Vitor Grilo (CE) – “#IssoNãoéPixação”

David da Paz (CE) – “R.A.P. - Robotic Agent Paint”

Eric Barbosa (CE) – “Esculturas Sonoras para Guerrilha”

Sergio Gurgel (CE) – "Recinto"

Naná Blue (CE) – “Luto Pelo Mar”

Gabura (CE) – “VÍDEO_COLÔNIA”

VJ Ivna Lundgren (CE) – “Plastic Matters”

Erika Miranda, Marzo e Valentino Kmentt – “instalação”

Na Praça Cristo Redentor e Teatro São José, das 19h às 22h

- Videomapping: Eletroiman (ESP)

Na fachada do Teatro São José, das 22h às 23h

- Show de encerramento – Luiza Lian (SP) + videomapping coletivo

Na Ponte Velha (Praia de Iracema), das 23h à 1h

(*) Programação sujeita a alterações

Serviço

Abstrata Festival Internacional de Videomapping

Dias 21, 22 e 23 de novembro

Locais: Teatro São José, Praça Cristo Redentor, Ponte Velha (Praia de Iracema) e Escola Porto Iracema das Artes

Gratuito.