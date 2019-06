Festival Expocrato recebe grandes nomes do reggae nacional no terceiro dia de festa

O Festival Expocrato, maior encontro de música do Norte e Nordeste retorna para a edição 2019, entre os dias 13 a 21 de julho, com muitas novidades, entre elas um casting de mais de 50 estrelas e uma mega estrutura para quem vai curtir os nove dias de diversão. Ter muitos ritmos é a regra do Festival, por isso este ano não poderia faltar a clássica noite do reggae, na segunda-feira (15). O evento recebe as bandas O evento acontece entre os dias 13 a 21 de julho, no Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcanti, em Crato, no sul do Cearáa, Planta & Raiz e Adão Negro.



No mesmo dia se apresentam também nomes da música regional: Namoro Novo, banda Missão Miranda e Raphael Alencar. São esperados mais de 500 mil visitantes durante todo o período da Expocrato, que atrai turistas de todo o Brasil, que além de vivenciar a experiência de um grande festival, curte feiras, leilões, exposições e manifestações artísticas por meio da música, artesanato e gastronomia.

Segunda do Reggae



O reggae foi eleito em 2018, Patrimônio Cultural Imaterial da Unesco. Querido dos brasileiros esse ritmo musical tão característico de algumas regiões do Brasil, terá destaque especial na Expocrato. Essa é a primeira vez que o Maneva, uma das atrações mais pedidas do evento participa do Festival, a banda paulista traz nas suas influências musicais elementos do reggae com MPB, Rock, Rap, Jazz, Dub e Soul. Entre os sucessos da banda estão “O Destino não quis”, “Seja para mim” e “Saudades do tempo”.



Uma das bandas mais tradicionais de reggae nacional, o Planta & Raiz surgiu no cenário musical nos anos 90 e desde então, tem se destacado e ganhado cada vez mais fãs. A banda é uma das mais aguardadas pelos fãs que esperam ouvir os clássicos. Influência direta para muitos grupos do segmento no Brasil, com 20 anos de estrada, a banda Adão Negro, originária de Salvador, Bahia, é um dos destaques da segunda do reggae no Festival Expocrato. Entre os sucessos da banda estão “Anjo Bom”, “Eu Lovei” e “Louco, Louco”.

Serviço

Festival Expocrato 2019

Data: 13 a 21 de julho

Local: Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcanti, Crato

Onde comprar: www.bilheteriavirtual.com

Loja Oficial Festival Expocrato: Rua Doutor Miguel Lima Verde, 503, no Centro, Crato / Cariri Garden Shopping, Loja 71, Juazeiro do Norte, Ceará / Ticket Shop, nos shoppings Iguatemi e RioMar Kennedy