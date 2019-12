Festival em Pindoretama distribui mais de 5 toneladas de rapadura

De sabor inconfudível, a rapadura é queridinha e tradicional da região Nordeste. Feita a partir da cana de açúcar, o doce é uma iguaria bastante apreciada. Neste domingo (15), o município de Pindoretama promoveu a quebra de uma rapadura gigante no Festival Internacional da Cana-de-açúcar, o Pindorecana.

Com mais de 5 toneladas, o doce foi servido para cerca de 1000 pessoas que participavam do evento. A quebra da rapadura é feita há 7 anos como parte da programação do evento. No entanto, foi em 2008 que a cidade se reuniu pela primeira vez para produzir 1800kg da iguaria. O feito foi registrado pelo Guiness Book como a maior do mundo. A cada edição, eles tentam superar as medidas, mas neste ano não havia avaliador para atestar o possível recorde.

Após a quebra, o doce foi distribuído para mais de 1000 pessoas Geysa Teixeira

O Pindorecana acontece desde 2005 e promove a revitalização da cultura canavieira da região. A 14ª edição se encerrou neste domingo e contou com programação variada de shows, apresentações culturais e mais.

Para o Secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Pindoretama, Alison Freitas, o evento tem grande relevância na Região por divulgar a cidade. "A gente desenvolve também o empreededorismo, o artesanato, a agricultura familiar, que dentro do evento, em torno de 300 famílias são beneficiadas".