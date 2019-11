Festival de teatro promove apresentações em terminais de ônibus e praças de Fortaleza

A 10ª edição do Festival Popular de Teatro de Fortaleza ocupará praças, teatros e terminais de ônibus da cidade. De 4 a 8 de novembro, o evento oferece oficinas de teatro para crianças, e de 12 a 15 de novembro, realiza apresentações teatrais.

A programação é inteiramente gratuita e contará com 24 apresentações focadas nos mais diversos públicos. As apresentações acontecerão nos terminais de ônibus da Parangaba, Papicu, Messejana e Antônio Bezerra.

A Praça do Ferreira, Praça Luiza Távora, Praça do Conjunto Renascer e Antônio Dias Macedo, Polo de Lazer Luiz Gonzaga e o Polo de Lazer Sargento Hermínio também receberão o festival. O evento passará ainda pelo Theatro José de Alencar e Casa Absurda.

Programação

Oficinas

Ancuri

Oficina de Acrobacia

Local: Escola Manoelito Guimarães Domingues

Endereço: Rua Hariberto Onofre, 1416, Ancuri

Ministrante: Sâmia Bittencourt

Faixa Etária: 9 e 10 anos.

Data: 04, 05 e 06 de novembro

Horário: de 9h30 às 11h

Jangurussu

Oficina de Palhaçaria

Local: Escola Antônio Girão Barroso

Endereço: Rua Trinta Sete, 1, Jangurussu

Ministrante: Alysson Lemos

Faixa Etária: 12 a 14 anos

Data: 05 e 07 de novembro

Horário: de 13h às 17h

Boa Vista

Oficina: Como criar imagens com o teatro de sombras

Local: Escola Odilon Gonzaga Braveza

Endereço: Av. Alberto Craveiro, Boa Vista

Ministrante: Cleomir Alencar

Data: 07 e 08 de novembro

Horário: de 07h às 11h

Canindezinho

Oficina Corpo Antropológico

Local: Escola Municipal Padre Antônio Monteiro da Cruz

Endereço: Rua Pedestre, Treze, 16, Canindezinho

Ministrante: Maira Rocha

Faixa Etária: a partir dos 13 anos

Data: 04 e 08 de novembro

Horário: de 13h às 17h

Espetáculos

Terça-feira (12)

Terminal da Parangaba

7h – Espetáculo: O Gran Circo Malabar – Henrique Rosa

Theatro José de Alencar

9h – Cortejo e Performance: Corpo Lixo Cidade – Silvia Moura

Praça do Ferreira

10h – Abertura do 10º Festival Popular de Teatro de Fortaleza

10h30 – Espetáculo: Gran Finale – Grupo As 10 Graças de Palhaçaria

12h às 14h – Palco Aberto aos Artistas de Rua

16h – Espetáculo: Rosa Escarlate – Trupe ‘Caba de Chegar

17h – Dança Folclórica: TXAI Cia de Danças Populares

Quarta-feira (13)

Polo de Lazer Sargento Hermínio

Endereço: Av. Sargento Hermínio Sampaio, São Gerardo

15h – Espetáculo: Água Doce – Cia da Tribo

EEEP Dona Creusa do Carmo Rocha (em frente ao Polo de Lazer Sargento Hermínio)

Endereço: Av. Sargento Hermínio Sampaio, 2006, Monte Castelo

16h – Espetáculo: Os 10 Mandamentos da Capital – Povo da Rua Teatro de Grupo



Terminal de Antônio Bezerra

12h – Espetáculo: Zoo Ilógico – Trupe Motim de Teatro

Theatro José de Alencar

Foyer

14h às 17h – Seminário Arte e Liberdade

Casa Absurda

Endereço: Rua Isac Meyer, 108, Aldeota

18h – Lançamentos de Livro: Os Bufões - Alysson Lemos

19h – Espetáculo: Ensaio sobre a Memória – Pequena Companhia de Teatro

20h30 – Show: Brasileiramente Viva – Lídia Maria

Quinta-feira (14)

Casa Absurda

Endereço: Rua Isac Meyer, 108, Aldeota

9h – Encontro dos Grupos Participantes

Terminal do Papicu

12h – Espetáculo: O Gran Circo Malabar – Henrique Rosa

Praça Luíza Távora

15h – Espetáculo: Lugar de ser Inútil – Olho Rasteiro

Polo de Lazer Luiz Gonzaga (Polo de Lazer do Conjunto Ceará)

Programação em parceria com “O Corpo sem Órgãos: Sarau- Rizoma”

18h – Espetáculo: Ainda Vivas – Nóis de Teatro

Casa Absurda

Endereço: Rua Isac Meyer, 108, Aldeota

18h – Lançamentos de Livro: Povo da Rua Teatro de Grupo 20 anos: Resistência, Memória e Dramaturgia

19h – Espetáculo: O Torto Andar do Outro – Cia Pão Doce de Teatro

20h30 – Show: Direção Perigosa – Preto Neon

Sexta-feira (15)

Praça do Conjunto Renascer

9h30 – Espetáculo: Lugar de Ser Inútil – Grupo Olho Rasteiro

16h – Espetáculo: Naquele Bairro Encantado – Episódio II: Ensaio para uma serenata – Teatro Público

Praça Antônio Dias Macedo (Praça do Zequinha)

18h – Shows: Tributo à Legião Urbana – Banda Tribos Urbanas

Samba de Raiz – Dragões do Samba

O inverso do verso – Helô Sales e Banda



Terminal de Messejana

12h – Espetáculo: Zoo Ilógico – Trupe Motim de Teatro

Casa Absurda

Endereço: Rua Isac Meyer, 108, Aldeota

14h – Espetáculo Frei Tito: Vida, Paixão e Morte – Grupo Formosura de Teatro