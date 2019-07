Festival de teatro de Guaramiranga divulga espetáculos selecionados para a Mostra Nordeste 2019

Companhias de cinco estados vão compor a Mostra Nordeste do 26º Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga (FNT), que acontecerá de 3 a 7 de setembro de 2019. Dentre os selecionados está o Grupo Bagaceira de Teatro (CE), com o espetáculo “O Sr. Ventilador”.

Também foram escolhidos: Clowns de Shakespeare (RN) com “Abrazo”; Grupo Magiluth (PE) com “Dinamarca”; Pequena Companhia de Teatro (MA), com a montagem “Ensaio sobre a memória”; e grupo Vilavox (BA), com o solo “Medeia Negra”. A seleção foi resultado de um processo misto de chamada pública para recebimento de propostas e curadoria.

O 26º FNT dá continuidade ao processo iniciado na edição anterior na Mostra Nordeste, de fortalecimento dos aspectos estéticos, artísticos, poéticos e ético-políticos de sua trajetória, ressaltando a quebra de “fronteiras” entre linguagens e o diálogo com a pluralidade.

Na edição de 2019, soma-se a esse discurso uma homenagem aos trabalhadores da arte, por meio da apresentação de obras que reúnam o valor, a beleza do trabalho, o papel social e ético-estético dos ofícios do campo das artes da cena.

Serviço

26º FNT de Guaramiranga

De 3 a 7 de setembro de 2019, em Guaramiranga, Ceará

Gratuito

Mais informações no site do Festival.