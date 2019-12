Festival de Teatro de Fortaleza apresenta espetáculos gratuitos na capital

Dezembro também é tempo de teatro na capital com a continuação do XIII Festival de Teatro de Fortaleza. A programação traz grandes espetáculos locais e nacionais na "Mostra Fortaleza em Cena". Para a abertura do evento, nesta quinta-feira (12), será apresentada a peça "Processo de Conscerto do Desejo" com o ator Matheus Nachtergaele no elenco.

Até o dia 19 de dezembro, serão apresentados espetáculos gratuitos em diversos pontos da cidade, como o Cineteatro São Luiz, o Centro Cultural Bom Jardim, Porto Dragão e mais.

Para o encerramento, o ator Silvero Pereira apresenta a peça "Uma Flor de Dama" no palco do Teatro São José, na quinta-feira (19).

Além dos espetáculos, o Festival também promove o seminário "O Teatro e a Cidade: Diálogos da Cena" nos dias 10 e 11 de dezembro. A programação reúne personalidades ligadas ao teatro para discutir temáticas relacionadas à produção.

Confira a programação completa:

SEMINÁRIO “O TEATRO E A CIDADE: DIÁLOGOS DA CENA”

Data: 10 e 11 de dezembro

Local: Centro Cultural Casa Barão de Camocim (R. General Sampaio, 1632 – Centro)

Terça-feira (10/12)

9h30 a 12h30: Mesa 01 – A Gestão Pública de Teatro

Debatedores: Karlo Kardozo (Teatro São José), Mapurunga Júnior (Rede Cuca) e Joaquim Araújo (Centro Cultural Bom Jardim). Mediação: Rejane Reinaldo (Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza).

14h30 a 17h30: Mesa 02 – Teatro: Diálogos da Cena – Potência e Resistência

Debatedores: Isadora Ravena (Artista), Henrique Gonzaga (Grupo Nóis de Teatro) e Jessica Teixeira (Atriz e produtora). Mediação: Eduardo Bruno (Artista, pesquisador e representante do Fórum Cearense de Teatro).

Quarta-feira (11/12)

9h30 a 12h30: Mesa 03 – Os Teatros e Seus Públicos

Debatedores: Thiago Arrais (IFCE e Diretor teatral), Hiroldo Serra (Teatro Comédia Cearense) e Edson Cândido (Grupo Imagens). Mediação: Natasha Faria (Centro Dragão do Mar).

14h30 a 17h30: Mesa 04 – O Teatro e a Cidade

Debatedores: Oswald Barroso (UECE), Fernando Piancó (Teatro Carlos Câmara), Alysson Lemos (Grupo as 10 Graças de Palhaçaria), Francinice Campos (Cia. Palmas) e Pedro Domingues (Ator, diretor e gestor cultural). Mediação: Selma Santiago (Atriz, diretora e gestora do Theatro José de Alencar)

17h30: Coquetel de Encerramento

Noite de autógrafos (Oswald Barroso, Marcelo Costa, Alysson Lemos e Altemar Gomes) e performance musical com Noá Bonoba

MOSTRA FORTALEZA EM CENA

Data: 12 a 19 de dezembro de 2019

Quinta-feira (12/12)

19h – Solenidade de abertura com o espetáculo “Processo de Conscerto do Desejo”, com Matheus Nachtergaele

Local: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 – Centro)

Sexta-feira (13/12)

10h – Espetáculo “Para onde vão as Meias quando elas desaparecem?”, com Coletivo WE / EmFoco Grupo de Teatro

Local: Teatro Carlos Câmara (Rua Senador Pompeu, 454 – Centro)

15h – Espetáculo “Guerra de Cup&Cake”, com K’Os Coletivo

Local: Centro Cultural Bom Jardim (Rua 3 Corações, 400 – Granja Lisboa)

18h – Espetáculo “Cabaré da Desgraça”, com Grupo As 10 Graças de Palhaçaria

Local: Teatro Carlos Câmara (Rua Senador Pompeu, 454 – Centro)

20h – Espetáculo “O Ano que não Acabou”, com Grupo Expressões Humanas

Local: Porto Dragão (Rua Bóris, 90 – Centro)

Sábado (14/12)

10h – Espetáculo “A Galinha do Papo de Pérolas”, com Comedores de Abacaxi S/A

Local: Teatro Carlos Câmara (Rua Senador Pompeu, 454 – Centro)

18h – Espetáculo “Cabaré das Travestidas”, com Coletivo Artístico As Travestidas

Local: Teatro Carlos Câmara (Rua Senador Pompeu, 454 – Centro)

18h – Espetáculo “As Bondosas”, com Cia. de Teatro Lua

Local: Centro Cultural Bom Jardim (Rua 3 Corações, 400 – Granja Lisboa)

19h – Espetáculo “Geração Trianon”, com Grupo Geração Trianon

Local: Cuca Barra (Av. Presidente Castelo Branco, 6417 – Barra do Ceará)

Domingo (15/12)

16h – Espetáculo “Marlene – Dissecação do Corpo do Espetáculo”, com grupo No Barraco da Constância Tem!

Local: Teatro Carlos Câmara (Rua Senador Pompeu, 454 – Centro)

16h – Espetáculo “Diário de Um Louco”, com Companhia Gira de Teatro / Paulo Ess

Local: Porto Dragão (Rua Bóris, 90 – Centro)

20h – Espetáculo “Cavalgada Selvagem”, com Diogo Braga, Natalia Coehl e Thales Luz.

Local: Porto Dragão (Rua Bóris, 90 – Centro)

Segunda-feira (16/12)

10h – Espetáculo “Olha o Olho dos Meninos”, com Bricoleiros

Local: Teatro Carlos Câmara (Rua Senador Pompeu, 454 – Centro)

15h – Espetáculo “Iroko – A Grande Árvore”, com Edivaldo Batista

Local: Espaço Cultural CEGÁS (Av. Washington Soares, 6475 – Edson Queiroz)

15h30 – Espetáculo “Um Porto Só”, com Núcleo de Estudos da Performance

Local: Poço da Draga (Rua dos Tabajaras, 110 – Centro)

17h – Espetáculo “Além Aquém Daqui”, com Luiza Nobel

Local: Teatro Carlos Câmara (Rua Senador Pompeu, 454 – Centro)

Terça-feira (17/12)

15h – Espetáculo “Nó”, com Edivaldo Batista, Flávia Cavalcante e Marina Brizeno

Local: Teatro Carlos Câmara (Rua Senador Pompeu, 454 – Centro)

15h – Espetáculo “Quando as Máquinas Param”, com Grupo Imagens de Teatro

Local: Cuca Jangurussu (Av. Gov, Leonel Brizola, s/n – Jangurussu)

17h – Espetáculo “Ainda Vivas”, com Grupo Nóis de Teatro

Local: Teatro Carlos Câmara (Rua Senador Pompeu, 454 – Centro)

19h30 – Espetáculo Îandé Tekoha, com Grupo Expressões Humanas

Local: Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 – Centro)

Quarta-feira (18/12)

10h – Espetáculo “O Sr. Ventilador”, com Grupo Bagaceira de Teatro

Local: Teatro Carlos Câmara (Rua Senador Pompeu, 454 – Centro)

15h – Espetáculo “Despejadas”, com Grupo Nóis de Teatro

Local: Cuca Jangurussu (Av. Gov, Leonel Brizola, S/N – Jangurussu)

18h – Espetáculo “A Psicanalista Surda”, com Comédia Cearense

Local: Teatro Carlos Câmara (Rua Senador Pompeu, 454 – Centro)

19h – Espetáculo “O Grande Encontro – O Musical”, com Grupo Fazcuzcuz de Teatro

Local: Cuca Mondubim (Rua Marlúcia, S/N – Mondubim)

Quinta-feira (19/12)

19h – Solenidade de Encerramento

Espetáculo “Uma Flor de Dama”, com Silvero Pereira

Local: Teatro São José (Rua Rufino de Alencar, 299 – Centro)