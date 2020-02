Festival de Jazz & Blues abre inscrições gratuitas para atividades de formação

O 21° Festival de Jazz & Blues está com inscrições abertas, desde a última segunda-feira (10), para o público que deseja participar das palestras e os minicursos do evento. As atividades formativas serão ofertadas em quatro cidades cearenses: Fortaleza, Aquiraz, Maracanaú e Guaramiranga. As inscrições são gratuitas.

O evento inicia no dia 18 de fevereiro na serra de Guaramiranga com o Minicurso de História do Jazz, ministrado pelo professor e músico Edson Távora. Os interessados também poderão assistir as palestras "Viver de música", com o contrabaixista Jorge Helder, e "Compositoras Brasileiras", com as irmãs Luísa e Natália Mitre.

Os músicos Felipe Cazaux e Pablo Fagundes ministram oficinas em Guaramiranga e Fortaleza durante o Festival. Cazaux, que no Jazz & Blues faz show com Cristiano Pinho, conduz a Oficina de Guitarra na AGUA (Associação dos Amigos da Arte de Guaramiranga) e na Casa da Vovó Dedé, na capital. Já Fagundes comanda a Oficina de Gaita no Centro Cultural Bando do Nordeste e na cidade serrana.

Além dos minicursos ofertados por Felipe Cazaux e Pablo Fagundes, Fortaleza recbe o acordeonista Nonato Lima estará no dia 27 de fevereiro no Espaço Cegás de Cultura para uma oficina-concerto. No mesmo dia, o cineteatro São Luiz recebe o show de Zélia Duncan e Jaques Morelenbaum.

Em 2020, o Festival chega pela primeira vez em Maracanaú. A cidade sedia uma Oficina de Vibrafone com a instrumentalista mineira Natália Mitre.

Já Aquiraz recebe o grupo argentino Yamile Burich & Ladies Jazz durante o feriado de Carnaval. Os dois irão ministrar uma Oficina de Improvisação no domingo (23), na Tapera das Artes.

Serviço

Festival Jazz & Blues

De 18 a 29 de fevereiro em Fortaleza, Guaramiranga, Maracanaú e Aquiraz. Mais informações: www.jazzeblues.com.br