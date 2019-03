Festival de churrasco em Fortaleza terá 8h de degustação de carnes e open bar; conheça Viva La Carne

No dia 24 de março, Fortaleza sedia, pela primeira vez, o Festival Viva La Carne, no Iate Clube. Será a quarta edição do evento a nível nacional, conhecido por proporcionar experiências únicas ao público apaixonado por churrasco.

Entre os destaques, vale mencionar que o festival terá 100% de open food e open beer, em sintonia com alguns dos maiores eventos de churrasco do mundo.

Além disso, reunirá chefs nacionais consagrados, como Jimmy Ogro (SP), Paula Labaki (SP), Mario Portella (MG), Roberto Ravioli (SP), Hercules Monteiro (RJ), Helvécio Maciel (BSB), Reinaldo Lee (SP), Romulo Morente (SP), Daniel Lee (SP) e Ednardo Alencar, piauiense idealizador do festival.

Programação musical, espaço para crianças, e ambiente de formação, com workshops sobre apreciação de carnes nobres com cortes especiais, também fazem parte do roteiro de atividades do projeto, cujos ingressos podem ser adquiridos no site Efolia, Restaurante Cabaña Del Primo do shopping Rio Mar Fortaleza e na loja JEF do shopping Iguatemi.

Serviço

Festival Viva La Carne

Dia 24 de março, no Iate Clube (Avenida Vicente de Castro, 4813, Cais do Porto). Ponto de venda: Restaurante Cabaña Del Primo (Shopping RioMar). Vendas online pelo site Efolia. Contato: (85) 98101-2188