Festival das Artes Cênicas Cena Ceará terá abertura nesta terça (2) no Porto Dragão

O Cena Ceará, Festival das Artes Cênicas, acontece a partir desta terça (2) até sábado (6), com uma Mostra de Espetáculos, Rodada de Negócios e a Formação Continuada de Artistas e Grupos. Na abertura, o grupo Lume (SP), convidado do evento, apresenta sua nova obra "Kintsugi - 100 memórias", no Porto Dragão (Praia de Iracema). O espetáculo teve estreia em São Paulo no último mês de maio. O Ceará é a segunda casa da apresentação.

A programação de cinco dias é gratuita e está distribuída em quatro espaços culturais de Fortaleza: Porto Dragão, Teatro Dragão do Mar, Praça do Ferreira e o Centro de Negócios do Sebrae. Com a abrangência do festival, a organização quer envolver artistas, companhias, entusiastas do teatro, programadores de artes cênicas e gestores culturais; além do público espectador.

Para a Mostra de Espetáculos, o Cena Ceará escolheu 12 grupos de Fortaleza, Crato, Maracanaú e Itapipoca (CE). A seleção ocorreu entre 228 trabalhos, sendo 131 de teatro; 60 de circo e 37 de dança.

Cena de "Autômato", da Dona Zefinha Foto: Joelia Braga

Com uma programação focada para além das exibições artísticas, o festival visa trabalhar a sustentabilidade do fazer teatral no Ceará. Dentre os objetivos da Rodada de Negócios - formato já experimentado em outros eventos culturais do Estado, como a Feira da Música de Fortaleza, estão a formação de público para os grupos cearenses e a conscientização de patrocinadores e demais apoiadores, a respeito do apelo da cultura no desenvolvimento social, humano e econômico.

O Cena Ceará, portanto, se propõe a unir as "pontas" que fazem parte dessa cadeia: o artista, o grupo, o público, o apoiador, o patrocinador e a obra.

Formação

O festival já tem realizado uma série de ações formativas, desde outubro de 2018. Na véspera da abertura com o Lume, outras duas ações movimentam a programação, no foyer do Theatro José de Alencar (Centro).

No último sábado (29 de junho), aconteceu o workshop Portfólio, Negociação e Venda de Projetos Culturais. E nesta segunda (1º), das 16h às 19h, acontece a roda de conversa Diálogos de Produção: Gestão de Coletivos Artísticos. As inscrições podem ser feitas na plataforma online de eventos Sympla.

A roda vai promover a reflexão sobre o papel do produtor na interlocução com artistas, mercado e equipe interna. A atriz, gestora cultural, diretora do Festival Internacional de Teatro de Campinas e fundadora da Aflorar Cultura, Cynthia Margareth, conduzirá a atividade.

Rodada de Negócios

Atividade nova para o mercado das artes cênicas no Ceará, a Rodada de Negócios acontecerá no Centro de Negócios do Sebrae na próxima sexta (5), das 13 às 18h. Basicamente, a atividade realiza encontros entre artistas e grupos cearenses; com curadores, gestores e programadores de equipamentos culturais e festivais do País, para a comercialização e circulação dos espetáculos.

Serviço

Cena Ceará - Festival das Artes Cênicas

De 2 a 6 de julho, com programação no Porto Dragão (Rua Boris, 90C, Praia de Iracema), Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema), Praça do Ferreira (Centro) e Centro de Negócios do Sebrae. Gratuito. Contato: (85) 3033.3395 - www.faccenaceara.com.br.

Programação artística:

Terça (2), às 19h30, no Porto Dragão

"KINTSUGI - 100 memórias", do Lume (SP)

Quarta (3), às 16h, na Praça do Ferreira

"Devorando Heróis - A Tragédia Segundo os Pícaros", do grupo Os Pícaros Incorrigíveis (CE)

Quarta (3), às 19h, no Teatro Dragão do Mar

"Barracal", de Andreia Pires (CE)

Quarta (3), às 21h, do Porto Dragão

"Nossos Mortos", do Teatro Máquina (CE)

Quinta (4), às 16h, na Praça do Ferreira

"Autômato - Programado para divertir", do grupo Dona Zefinha (CE)

Quinta (4), às 19h, no Teatro Dragão do Mar

"Incompleto", da Cia dos Pés Grandes (CE)

Quinta (4), às 21h, no Porto Dragão

"Devoração", da Cia da Arte Andanças (CE)

Sexta (5), às 19h, no Porto Dragão

"Obinrin", da Cia Avessos de Teatro (CE)

Sexta (5), às 20h, no Teatro Dragão do Mar

"Pra Frente o Pior", da Inquieta Cia (CE)

Sexta (5), às 21h, no Porto Dragão

"Cabaré da Desgraça", grupo As 10 Graças de Palhaçaria (CE)

Sábado (6), às 17h, no Porto Dragão

"O Regresso dum Barquinho de Papel", do Cangaias Coletivo Teatral (CE)

Sábado (6), às 19h, no Teatro Dragão do Mar

"CorpoCatimbó", de Zé Viana Júnior (CE)

Sábado (6), às 21h, no Porto Dragão

"Fishman", do Grupo Bagaceira (CE)