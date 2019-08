Festival da Música de Fortaleza 2019 abre inscrições para artistas do Brasil e do exterior

Uma nova oportunidade para músicos e compositores brasileiros. A Prefeitura de Fortaleza lançou, nesta sexta-feira (30), o Festival da Música de Fortaleza 2019, durante coletiva de imprensa no Memorial do Paço Municipal. Os interessados podem fazer a inscrição no período de 30 de agosto ao dia 18 de outubro deste ano, no site da prefeitura.

O vencedor do Festival da Música de Fortaleza 2019, classificado em 1º lugar, receberá como prêmio um contrato no valor de R$ 30 mil para apresentação na abertura do Réveillon de Fortaleza 2020. O classificado em 2º lugar receberá o prêmio de R$10 mil e o 3º colocado receberá o prêmio de R$5 mil.

Podem participar do Festival da Música de Fortaleza os artistas residentes no País e no exterior, com idade acima de 18 anos, que apresentem música inédita composta em língua portuguesa, dos mais variados gêneros.

O processo seletivo do Festival da Música de Fortaleza ocorre entre os meses de agosto e dezembro de 2019, em etapas que incluem desde o período de inscrição até as apresentações seletivas e a fase final.

Seleção

Na primeira fase do processo seletivo, uma comissão julgadora analisará os documentos e as músicas dos inscritos. Será adotado como critério de seleção, também, a originalidade da música, a criatividade da letra, a melodia e a harmonia. A comissão selecionará 30 canções que serão divididas entre duas eliminatórias.

A ordem das apresentações nas eliminatórias será definida mediante sorteio a ser realizado no dia 05 de novembro de 2019, no Teatro São José. Das duas etapas eliminatórias, previstas para ocorrerem nos dias 29 e 30 de novembro, serão escolhidas 12 músicas finalistas. A final ocorrerá no dia 06 de dezembro de 2019, no Teatro São José.

Serviço

Festival da Música de Fortaleza 2019

Inscrição: de 30 de agosto a 18 de outubro, no site da Prefeitura de Fortaleza

Divulgação de selecionados: 30 de outubro, no site da Prefeitura de Fortaleza

1ª Eliminatória: 29 de novembro, no Teatro São José (R. Rufino de Alencar, 299 – Centro)

2ª Eliminatória: 30 de novembro, no Teatro São José (R. Rufino de Alencar, 299 – Centro)

Final: Dia 06 de dezembro, no Teatro São José (R. Rufino de Alencar, 299 – Centro)