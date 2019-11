Festival Concreto divulga programação completa

Envolvendo mais de 60 artistas urbanos, o evento tem início nesta sexta (1º) e segue até o próximo dia 9, com a realização de atrações infantis, instalação de mobiliário urbano, pintura de murais, exposição, dentre outras atividades. Hoje, a partir das 20h, a abertura conta com a discotecagem do DJ Albano Seletor, no Centro Cultural Belchior (Praia de Iracema).

Uma programação infantil começa a partir de domingo (3), às 9h, no Parque Adahil Barreto (Dionísio Torres), com os projetos "Carruagem Infantil" e "Meu primeiro spray". Sob o comando dos artistas Narcélio Grud (CE), Rafael Limaverde (CE) e Ise (SP), as crianças terão oficinas de pintura com um spray livre de material tóxico.

Na mesma ocasião, o pequeno artista Risco (9 anos de idade) fará um live painting. Ele e Rafael Limaverde farão, ainda, um grande mural e uma oficina junto às crianças do Iprede (Cidade dos Funcionários). Também para os pequenos, será instalado um mobiliário urbano, o "Trepa Trepa", assinado por Speto (SP) e Grud, próximo ao Largo do Mincharia (Praia de Iracema).

Dentre os murais que serão pintados durante o evento, a organização destaca as fachadas dos edifícios da Associação Cearense de Imprensa (por Ise) e a fachada do Edifício Fidélis (por Rafael Limaverde).

As masterclasses promovem a formação no Concreto, na Escola Porto Iracema das Artes (Praia de Iracema), com atividades envolvendo nomes como o artista argentino Franco Fasoli e o fotógrafo William Baglione (SP).

O artista Ise também abrirá uma exposição na programação. "Corpo Urbano" será aberta na próxima quarta (6), na Cegás (José de Alencar). A mostra pauta o resgate da história do artista com a natureza, os retornos possíveis ao lar e a crítica à desconexão e alienação.

A partir da terça (3), outros mobiliários urbanos e esculturas serão instaladas, como os projetos Bocas e porta Bitucas.

E no encerramento, o festival traz a renomada dupla de grafiteiros Os Gêmeos (SP) e Flip Jay (CE), na discotecagem, e a Orquestra de Bairro Uirapuru. A festa acontecerá no Largo Dom Almeida Lustosa (localizado atrás da Catedral Metropolitana de Fortaleza).

Programação detalhada:

Sexta (1º)

● 19h - Credenciamento dos artistas – Centro Cultural Belchior

● 20h - DJ Albano Seletor – Centro Cultural Belchior

Sábado (2)

● Visita dos artistas aos muros

● Projeção de pinturas

Domingo (3)

● Concreto Infantil

9h – Parque Adahil Barreto

- Pic Nic

- Projeto Carruagem Infantil

- Live Painting com Risco (SP)

- Projeto “Meu Primeiro Spray” (Venda de sprays infantis + aula) – Com Narcélio Grud (Ce) + Rafael Limaverde (Ce) + Ise (Sp)

● Início das pinturas

10h – Praia De Iracema / Rua São Longuinhos

● Início da pintura do Mural Homenagem à Téia - Curadoria Doug

10h – Poço Da Draga

Segunda (4)

● 9h - Pintura mural Homenagem à Téia - Curadoria Doug

- Pinturas murais - Praia De Iracema/ Rua São Longuinhos

● 19h – Masterclass Jaz (Argentina) – Escola Porto Iracema

Terça (5)

● 9h – Pintura murais

● (Horário A definir) - Mobiliário Urbano – Bocas | Curadoria Marcus Braga - Praia De Iracema

Quarta (6)

● 9h – Pintura murais

● Concreto Infantil - Mobiliário Urbano

○ 10h - Escultura Trepa-Trepa | Narcélio Grud + Speto - Praia De Iracema

○ 14h – Concreto Infantil no Iprede, com Rafael Limaverde (Ceará) + Risco (São Paulo)

● 19h - Exposição "Corpo Urbano" de Ise (São Paulo) - Cegás

● 20h - Masterclass Com Ise (São Paulo) - Cegás

Quinta (7)

● 10h – Mobiliário Urbano – Bocas | Curadoria Marcus Braga - Praia de Iracema

● 14h – Colagens de Lambe lambe

● 19h – Masterclass com William Baglione (SP) | Escola Porto Iracema

○ Feira / Bazar / Expo Coletiva

○ Discotecagem

Sexta (8)

● 10h – Mobiliário Urbano – Bocas | Curadoria Marcus Braga - Praia de Iracema

● 14h – Colagens de Lambe Lambe

● 19h – Masterclass Speto (São Paulo) – Escola Porto Iracema

Sábado (9)

● 19h - Festa de encerramento - Largo Dom Almeida Lustosa (Atrás da Catedral) - com DJs Os Gêmeos (SP), Flip Jay e a Orquestra de Barro Uirapuru (Cascavel/CE)

Serviço

VI Festival Concreto

De hoje (1º) a 9 de novembro, em diversos locais da cidade. Acesso gratuito. Contato: www.festivalconcreto.com.br