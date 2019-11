Festival Comida de Mercado deve apresentar a maior buchada do Brasil

Os amantes da gastronomia cearense terão a oportunidade de apreciar mais uma edição do Festival Comida de Mercado, que desta vez será realizada no Mercado São Sebastião, na próxima sexta-feira (8) e sábado (9). Esta edição do evento promete trazer para o público a maior buchada do Brasil, homenageando um dos pratos mais tradicionais da culinária cearense. Além do grande prato principal, os dois dias de Festival ainda contarão com uma programação musical que inclui artistas regionais como o cantor Waldonys.

Para preparar a maior buchada do Brasil, foram reunidos 10 chefs do Mercado São Sebastião que estão sendo capacitados com mentorias da chef Mattu Macêdo, criadora da primeira escola de culinária do Ceará. Durante o Festival, o grupo de chefs terá a oportunidade de apresentar diversos tipos de buchada em seus quiosques, como a buchada vegana, além de outros pratos típicos da culinária cearense.

Na sexta-feira (8), o Festival terá apresentações musicais de Thiaguinho Mala Mansa, Trio Pisada Mansa e Forró Só no Machucado. No segundo dia de Festival, no sábado (9), além do cantor Waldonys, se apresentam o cantor Jean Dumont e a banda Forró é o Novo. A programação é gratuita e acontecerá a partir das 18h.

Festival Comida de Mercado

O Festival Comida de Mercado busca valorizar um dos principais elementos da cultura cearense: a culinária. Em edições anteriores, realizadas desde junho deste ano, o Mercado dos Pinhões recebeu o Festival com os temas “Mel, Chorinho e Cachaça desce a Serra”, “Queijos & Vinhos”, “Sr. Camarão” e “Tilápia Cearense”.

Realização do Sebrae/CE, Prefeitura Municipal de Fortaleza, por meio da Secretaria da Cultura (Secultfor) e Associação do Mercado São Sebastião (AMESS), esta edição do Festival Comida de Mercado - Maior Buchada do Brasil, também integra a programação da 1ª Virada Cultural, festival da Prefeitura de Fortaleza, que terá mais de 40 horas de ações culturais espalhadas pelo centro da cidade.

Serviço

Data: 8 e 9 de novembro

Horário: 18h às 23h

Local: Mercado São Sebastião - Rua Clarindo de Queiroz, 1745 -

Centro, Fortaleza