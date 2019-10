Festival Choro Jazz chega à sua décima edição com programação em Fortaleza e Jericoacoara. O evento conta uma diversidade de shows, oficinas e rodas de conversa ao longo de 9 dias, ocorrendo de 28 a 30 de novembro na capital cearense e de 3 a 8 de dezembro na vila localizada no litoral norte do Estado. Trio Corrente, Cristóvão Bastos e Jaques Morelembaum são algumas das atrações confirmadas.

Jaques Morelembaum estará no Festival Choro Jazz com o projeto CELLOSAM3ATRIO, ao lado dos também virtuosos Lula Galvão (violão) e Rafael Barata (bateria). Divulagação

Bandolinista Carlinhos Patriolino e o pianista Thiago Almeida, integrante da Marimbanda, abrem os shows do primeiro dia do festival. No dia 29, Luciano Franco recebe Edinho Vilas Boas, Idilva Germano e Adelson Viana para mostrar as músicas de seu novo disco "Sonho ou Canção".

Para o encerramento da edição em Fortaleza, o anfiteatro do Dragão do Mar apresenta o lançamento do disco do acordeonista, compositor e arranjador cearense Nonato Lima, ao lado do Trio Corrente, formado pelo pianista Fábio Torres, pelo baterista Edu Ribeiro e pelo baixista Paulo Paulelli.

Jericoacoara será palco de artistas de diversos estados do país. Toninho Horta, Zé Renato, Renato Braz e a banda Samba de Fato são algumas das atrações do Sudeste que aninam a praça principal da vila.

O público também terá a oportunidade de dialogar diretamente com renomados mestres da música. A programação dos workshops apresenta nomes de Cristóvão Bastos, Samba de fato e Trio Corrente em Fortaleza, enquanto Filó Machado, Arismar do Espírito Santo, Lula Galvão, dentre outros nomes, ministram as oficinas em Jericoacoara.

O mestre Arismar do Espírito Santo se apresentando ao lado da Orquestra das Areias, com direito a muita improvisação, em clima de total liberdade criativa. Divulgação

Cristóvão Bastos é pianista autor de clássicos como "Todo sentimento" e de novas e marcantes obras, como "Tua cantiga" (ambas em parceria com Chico Buarque) faz o primeiro show do dia 4. Divulgação

O festival mantém desde 2012 a Escola de Música Choro de Jazz, a qual promove oficinas para crianças de Jijoca de Jericoacoara e região. O projeto musical também integra a Associação Europeia de Festivais de Música.

Serviço

De 28 a 30 de novembro, a partir das 20h, no Anfiteatro do Centro Dragão do Mar ( Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema) e de 3 a 8 de dezembro, a partir das 21h, na praça principal de Jericoacoara. Gratuito. Mais informações: www.chorojazz.com