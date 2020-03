Festivais online animam período de quarentena com programação ao vivo para assistir de casa

O distanciamento social foi uma das soluções encontradas para diminuir o contágio do novo coronavírus no mundo. Para incentivar pessoas a ficarem em casa, artistas encontraram diferentes maneiras de entreter seu público, com festivais de música online, disponibilizados por meio de lives no Instagram.

Até o domingo (29), diversos músicos se apresentam ao vivo, entre eles Léo Santana, Waldonys, Chico César, Emicida, além de grupos e artistas independentes. As apresentações duram cerca de 30 minutos e acontecem diretamente da casa dos artistas.

Confira abaixo uma seleção de shows e festivais online para assistir durante o isolamento:

Festival Música em Casa

Uma das iniciativas de ocupar o tempo em casa com música e cultura é o Festival Música em Casa. Com um line up recheado, o festival segue até o domingo (29), apresentando ao vivo cinco artistas por dia. Nomes famosos de diferentes gêneros musicais, como Sandy, Jão e Mumuzinho, já contribuíram com suas performances.

Diariamente, a organização do perfil posta quais artistas farão suas apresentações, seguidos de seus respectivos horários. Cada sessão dura cerca de 30 minutos e acontece no perfil pessoal de cada cantor, no Instagram. Hoje (27), a partir das 19h, são esperados Clau, Brunelli, Léo Santana, Ph e Michel, Tayrone e Dj Shark.

Serviço

Festival Música em Casa

Sexta (27), das 19h às 22h

Mais informações no perfil oficial @festivalmusicaemcasa

Festival Ô de Casa

Movimento cultural idealizado por uma cearense radicada em Portugal, o Festival Ô de Casa reúne mais de 40 artistas nordestinos da música para apresentações online e ao vivo pelo Instagram. A ideia de Luciana Araújo era levar a alegria da música nordestina para dentro das casas, principalmente nesse período de isolamento social.

O festival recebe Waldonys, Marcos Lessa, Felipe Adjafre e outros músicos que vivem fora do Brasil, como a potiguar Camila Masiso. As apresentações duram 30 minutos e acontecem na conta do Instagram de cada artista. Nesta sexta (27), a partir das 16h, se apresentam Samir Trindade, Verônica Bonfim, Sueldo Soaress, Serrão de Castro, Sami Tarik, Riccelly Guimarães, Caio Padilha, Erick Von Sohsten, Dinho Zamorano, Rayane Fortes e Dudu Santos.

Serviço

Festival Ô de Casa

Sexta (27), das 16h às 21h30

Mais informações no perfil oficial @odecasafestival

Projeto Pôr do Sol Fortaleza

Em sua terceira edição virtual, o Pôr do Sol Fortaleza recebe neste domingo (29) o músico, compositor e cantor Waldonys como convidado especial. Com influências de Dominguinhos e Luiz Gonzaga, o artista se apresenta a partir das 17h, com o pianista Felipe Adjafre. A performance pode ser acompanhada pelo perfil do Instagram @felipeadjafre.

Serviço

Projeto Pôr do Sol Fortaleza Virtual

Domingo (29), a partir das 17h

Local: Instagram (@felipeadjafre)

Festival Fico em Casa BR

Inspirado pela versão portuguesa, o Festival Fico em Casa BR traz mais de 40 horas de formatos inéditos de conteúdo, com música e apresentações de diversos artistas brasileiros. A iniciativa ocorre até essa sexta (27), a partir das 14h, com nomes que vão da MPB ao Funk.

Chico César

Na programação, são esperados Chico César, Majur, Emicida, Canto Cego, Lucas Silveira, Valesca Popozuda e Paulo Miklos. As performances podem ser acompanhadas nos perfis oficiais de cada artista no Instagram.

Serviço

Festival Fico em Casa BR

Sexta (27), das 14h às 23h

Mais informações em @festivalficoemcasabr

Grand Shopping

Com o objetivo de incentivar o público a ficar em casa, o Grand Shopping promove nesta sexta (27), às 20h30, um live show com a banda The Fly, trazendo grandes sucessos da banda irlandesa U2. De forma a aumentar ainda mais a interatividades nas redes sociais, o show online pode ser conferido no perfil oficial do shopping no Instagram.

Serviço

Show The Fly

Sexta (27), às 20h30

Local: Instagram (@grandshoppingce)

Embarcação das Artes

O Porto Iracema das Artes lança, a partir desta sexta-feira (27), a Campanha Embarcação das Artes, de forma a promover artistas e conteúdos de arte disponíveis em plataformas digitais. A iniciativa conta com nomes da música cearense que passaram pelo Laboratório de Música da Escola. Lua, Marco Fukuda, Zeis, Samuel Rocha, Luiza Nobel e Pulso de Marte se apresentam ao vivo pelo Instagram do Porto.

Cantora cearense Luiza Nobel

A campanha visa tornar mais leve o distanciamento social necessário para conter a disseminação do novo coronavírus. Dessa forma, além dos shows de artistas da cena local, também serão feitas indicações de filmes, espetáculos, playlists e lives com os coordenadores dos Laboratórios.

Hoje (27), a cantora Lua performa a primeira parte de seu álbum “Atlântico” em seu perfil no Instagram @luatlantica, com início às 19h. A programação completa pode ser conferida nas redes sociais do Porto Iracema das Artes.

Serviço

Embarcação das Artes

27 de março a 5 de abril, às 19h

Mais informações em @portoiracemadasartes