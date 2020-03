Festa no BBB tem desabafos, brigas e punições do Big Boss

A festa Muito Eu, que aconteceu na madrugada deste sábado (14) no BBB 20 foi provavelmente uma das mais emocionantes da atual temporada do reality.

Não faltaram brigas entre os confinados, que ainda fizeram da celebração um verdadeiro expurgo, com direito a ciúmes, punições, desabafos, acusações e até um momento carinhoso entre Felipe Prior e Daniel.

Mas, antes disso, o gaúcho criticou o arquiteto para Marcela, o repreendendo por ter escolhido apenas Babu para comer do bom e do melhor. "[Poderia ter escolhido] a Rafa, pelo menos, que ficou com ele até o final [da prova]", disse.

Ainda sobre o mesmo assunto, Prior chamou Thelma para conversar e perguntou a opinião da sister sobre ter colocado quase toda a casa na xepa. "Eu achei coerente com as suas ações. E isso aqui é um jogo, está tudo bem", disse ela, reforçando que não havia ficado chateada.

Mais tarde, o arquiteto foi consolar Daniel, seu desafeto na casa, porque o viu chorando. Prior perguntou o porquê da tristeza do gaúcho, que não revelou o motivo. "Você é um moleque gente boa, eu gosto de você. Seu problema é que você é meio atrapalhado, para de ser besta", brincou Prior. Daniel respondeu que o colega de confinamento era um "merda, mas verdadeiro".

O motivo da tristeza de Daniel foi uma conversa que teve mais cedo, também na festa, com Marcela. Ele disse para ela que está com ciúmes de Gizelly e chorou, a ponto de soluçar. "Eu senti ciúme hoje. Não sei, não sei. Ciúme de amizade. A Gizelly se afastou muito de mim depois que eu errei. Eu sei que eu sou um merda, e que é feio sentir isso, mas estou sentindo, e é horrível", afirmou.

Além de Daniel, outra participante que não que não aproveitou tanto a festa foi Manu Gavassi, que em certo momento se isolou na sala. A Pyong, a cantora confessou que cansou do jogo: "Estou achando esquisito o clima, está desconfortável para mim na casa. Estou me sentindo perdida, cansada mentalmente de tudo, excluída".

Pyong, mais tarde, foi a voz da sensatez em meio a uma perda sem freio de estalecas, devido a punições provocadas por diversos participantes.

Já após o fim da festa, vários brother e sisters andaram pela casa gritando. Flayslane não queria devolver a roupa que usou e entrou dentro de um baú, perdendo cem estalecas. Marcela e Daniel também foram punidos, mas por tirar colchões da cama para formar uma cama de casal no chão.

Gizelly, Ivy e Mari foram outras sisters que começaram a fazer escândalo, gritando sem parar. Enquanto isso, o Big Boss anunciava novas perdas de estaleca. Pyong tentou colocar ordem na casa. "Nunca tivemos tanta gente na Xepa, mas se vocês perderem todas as estalecas, a gente vai passar fome. Vocês precisam ter noção", reclamou.

Em seguida, Flay e Gizelly pegaram espuma de barbear e sujaram Daniel, além do quarto em que estavam, causando novas punições.

"Passou do ponto, a gente não é criança. Acabei de levar quatro pra despensa, já deu. Eu não aguento mais, Daniel, você perde estaleca todo dia", gritou Pyong.

"Você acha normal isso, Marcela? Dá vergonha. Daniel, você está rindo? Não está a fim de seguir regra, toca no confessionário e vai embora daqui. Depois vai chorar passando fome. Seja expulso, então."