O apresentador Fernando Rocha, 52, foi dispensado do programa Bem Estar (Globo) na tarde desta terça-feira (26). Já de férias, ele já não apareceu no programa nesta quarta e, por isso, não chegou a se despedir do público. O contrato do apresentador, no entanto, vai até agosto.

Segundo comunicado divulgado pela Globo, ele não será substituído. A apresentadora Mariana Ferrão continuará à frente do programa sozinha, o que deve dar um tom mais sério à atração.

Rocha ficou conhecido por suas piadas durante o programa. No ano passado, ele viralizou na internet com uma anedota sobre o encontro da clara com o ovo.

Globo/Ramon Vasconcelos

Na abertura do Bem Estar em julho, ele disse ao médico Roberto Kalil: "Todo mundo sabe, desde que o mundo é mundo, que a vida é feita de encontros e despedidas. Despedidas são mais tristes, emocionantes. E eu fiquei sabendo de uma despedida tão emocionante, tão sofrida. Sabe qual é a despedida? Da clara com o ovo. E ela só não é tão triste porque a clara chega para o ovo e diz 'não fica triste, a gente vai se encontrar dentro do bolo.'" (risos).

A piada não deu muito certo, e ele brincou com o médico nas redes sociais. Fernando postou em seu perfil do Instagram uma foto com o parceiro em que aparece com os braços cruzados e ignorando o médico, que ri ao seu lado. Na legenda, ele escreveu "Sabe quando você não acha graça de uma piada?". O médico respondeu: "Não foi muito legal esse começo de programa. Não deu muito certo", disse o médico.

Outro episódio marcante foi quando o apresentador chorou ao ser eliminado do quadro "Quem dança os males espanta". Na atração comandada pelo coreógrafo Ivaldo Bertazzo, pessoas que já tiveram depressão ou estão em tratamento ensaiam para um espetáculo cujo intuito é mostrar o auxílio da dança no processo de recuperação da doença.

O coreógrafo afirmou que era preciso ter dançarinos aptos a executar o espetáculo, mas acabou criticado pelo público do programa pela rigidez no processo.

Fernanda Gentil

Após se despedir do Esporte Espetacular, foi divulgado que a jornalista Fernanda Gentil, 32, deve ter um programa matinal e diário na Globo. Ela já havia deixado o núcleo esportivo da emissora no início de dezembro para assumir um novo projeto.

Tudo indica que ela fará parte do bloco das "apresentadoras poderosas", que já tem o Mais Você, com Ana Maria Braga, e o Encontro com Fátima Bernardes, como informou Ricardo Feltrin, colunista do UOL.

O programa, que deve estrear entre março e abril de 2019, também tem a possibilidade de incorporar o Bem Estar, que já tem um horário curto nas manhãs da Globo. Gentil pode ter um quadro de esportes dentro do programa de saúde.