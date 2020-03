Fernanda Paes Leme festeja alta médica após ter contraído Covid-19 e pede: "fica em casa"

"Botei até vestido e o sorriso tá largo porque após 14 dias desde o primeiro sintoma, em isolamento domiciliar e agora assintomática, estou de alta médica", escreveu a atriz, na legenda da foto com vestido todo colorido. O exame, realizado por Fernanda no dia 13 de março, deu positivo para coronavirus.

Durante o período de isolamento, a atriz compartilhou com amigos e fãs que estava sozinha em casa, com sintomas leves, e que recebia comida dos vizinhos. "Meus vizinhos deixando comida pra mim na porta... Ganhei bolo, sopa, cachorro quente. Recebendo todo apoio e carinho de vocês", disse Paes Leme, no Twitter, no início de sua quarentena.

"Não posso mais transmitir o corona a ninguém. Isso já me alivia muito. A sensação de ser um 'risco' à vida de alguém é horrível. Bom, me sinto aliviada sim, mas não tranquila. Saio de um isolamento e continuo na quarentena. Sigo nossa jornada de dúvidas, medos e incertezas com o mundo e comigo", escreveu a atriz em seu perfil no Instagram.

Fernanda Paes Leme disse ainda que fará uma série de exames assim que "tiver a oportunidade, para descobrir como estou por dentro, se existe alguma consequência disso tudo. Porque é algo completamente novo para gente".

A atriz também agradeceu a sua mãe, que mesmo longe, "imagino ter ficado uma pilha o tempo todo, mas tentou não transmitir essa ansiedade para mim e só me deu amor", aos amigos e vizinhos. "Aos meus amigos que me encorajaram e me animavam mesmo sem eu responder todas mensagens. Aos nem tão amigos assim, mas que senti verdade em suas palavras de conforto."

"Meus vizinhos do bem, fofos e queridos que faziam brotar um sorriso no meu rosto a cada toque de campainha. A vocês aqui no Instagram que me deram colo, risadas e emoção. Seguimos juntos, porém separados, nessa jornada", completou.

"Celebrando cada vitória, lamentando cada perda. Não é só sobre mim, é sobre nós. É sobre a humanidade de cada canto do mundo e também a humanidade que tá dentro de você. Que a gente tenha força, fé e quem puder #ficaemcasa", conclui a atriz.

Famosos com coronavírus

Na quinta (26) passada, Preta Gil disse que estava curada da Covid-19 e, após 14 dias em isolamento em São Paulo, ela foi liberada para voltar para a sua casa no Rio de Janeiro. "Foram longos dias de muito aprendizado e preocupações comigo, com o mundo e com os mais próximos, hoje posso dizer que me sinto mais forte e mais certa de que devemos enfrentar esse vírus com coragem, união e pensamento positivo."

A cantora afirmou que é fundamental diminuir o contágio do novo coronavírus no Brasil, porque ainda é o início da epidemia no país. "É muito importante que todos se conscientizem de que não se trata de um vírus qualquer."

Com a expansão do coronavírus, já foram registrados vários casos confirmados entre famosos, atletas e até políticos. Tom Hanks, 63, e a mulher, Rita Wilson, 63, foram alguns dos primeiros a ter resultado positivo.

No Brasil, Di Ferrero afirmou também em suas redes sociais que foi diagnosticado com a doença e, alguns dias depois, confirmou complicações pulmonares: "Muito importante se resguardar agora", disse. Já a influenciadora Gabriela Pugliesi, 33, se isolou em casa, após ter contraído a doença, provavelmente no casamento da irmã.