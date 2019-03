Fernanda Paes Leme conta que elenco de "Sandy & Júnior" deve se encontrar durante turnê

Após o anúncio da nova turnê e retorno Sandy & Júnior, a atriz Fernanda Paes Leme, que interpretou Patty no seriado da dupla, falou sobre a expectativa dela e de outros integrantes da atração para marcar um reencontro.

"Temos um grupo no WhatsApp chamado "Galerinha mais ou menos", apelido que o Boca (Igor Cotrim) deu na ficção! Quando saiu a notícia de que eles iam voltar, foi um escândalo", contou ao jornal Extra. As notícias de que os dois lançariam o projeto Nossa História, em comemoração aos 30 anos da primeira aparição de ambos na TV, fizeram sucesso nas redes sociais há algumas semanas.

Fernanda comentou que as especulações já tinham começado no grupo. "A gente comentou, e a Sandy ficava só dando risada dos memes. Depois, marcamos de nos encontrar num desses shows", disse.

Além dos shows, Fernanda também comentou sobre os relacionamentos mantidos na época do seriado. Segundo ela, a amizade entre os artistas resultou em muitas experiências. "Tudo o que fiz pela primeira vez de certo e errado foi nessa época. Ficamos lá dos 15 aos 19. As pessoas se surpreenderam quando eu disse que tinha perdido a virgindade com Paulinho (Vilhena), depois ele namorou Sandy... Mas eu já tinha ficado com ele antes. E também ficamos depois. Não sei se rolou ciúme. Ainda fiquei com outro lá (risos). O que posso dizer é que não era o Júnior. Turma é assim mesmo: todo mundo fica."

Shows

Em coletiva na tarde de quarta-feira (13), Sandy e Júnior anunciaram as apresentações que serão realizadas em dez capitais brasileiras e, entre elas, está Fortaleza. Veja a postagem: