Fernanda Paes Leme alfineta e chama Alexandre Pato de gado por defender Bolsonaro

O jogador do São Paulo Alexandre Pato, 30, provocou polêmica nas redes sociais ao postar o slogan de Jair Bolsonaro, após a divulgação de vídeos de uma reunião ministerial em que o presidente usa palavrões e faz ameaças.

"Brasil acima de tudo; Deus acima de todos", escreveu o jogador em sua conta no Twitter. A atriz Fernanda Paes Leme, 36, não gostou e comentou que "só falta trocar o nome para gado". Já o youtuber Felipe Castahari, 30, disse que ele é "uma vergonha para a nação tricolor", em referência ao time do São Paulo.

Mas houve quem concordasse com Pato, como o também jogador Felipe Melo, 36, do Palmeiras, que comentou no post do amigo com o mesmo slogan de Bolsonaro.

Pato ainda defendeu sua posição em relação ao presidente: "Torço para o Brasil melhorar, crescer cada vez mais e ser um exemplo de país. Então vou apoiar o presidente sim, para que ele possa fazer um Brasil melhor. Porque ele está no comando hoje, mas às vezes também não concordo com algumas coisas".

Durante a reunião ministerial, Bolsonaro e ministros falam palavrões, fazem ameaças de prisão, morte e proferem xingamentos e ataques a governadores e integrantes do Supremo Tribunal Federal. Ações de combate ao coronavírus são tratadas de forma lateral no encontro.

O presidente chega a falar ainda no encontro sobre controlar órgãos de segurança para preservar sua família. "Eu não vou esperar foder a minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence a estrutura nossa. Vai trocar!", disse.